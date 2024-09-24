Швеция обвинила Иран в хакерской атаке, которая призывала к мести за сожжение Корана

Прокуратура Швеции обвинила спецслужбы Ирана в том, что в 2023 году они взломали SMS-оператора с целью рассылки сообщений, призывавших людей отомстить протестующим, которые сожгли Коран.

Об этом пишет AFP, передает "Европейская правда".

Прокуратура Швеции заявила, что летом 2023 года после ряда протестов, связанных с сожжением книги, было отправлено около 15 тысяч сообщений с призывами "отомстить поджигателям Корана".

"Целью было внести раскол в шведское общество", – утверждают прокуроры.

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В отдельном заявлении шведская разведывательная служба Sapo сообщила, что установила, что хакерская группа действовала "от имени Иранской революционной гвардии для проведения кампании влияния".

Начальник оперативного отдела Sapo Фредрик Халлстром считает, что целью было, среди прочего, создать образ Швеции как "исламофобской страны".

Как известно, 21 января 2023 года в Стокгольме под посольством Турции состоялась антитурецкая акция, на которой скандальный активист Расмус Палудан сжег Коран. Непосредственно под посольством собралась акция и в поддержку Турции и ее президента.

Палудан также сжег несколько экземпляров Корана в Копенгагене.

В соседней Дании после длительных дебатов законодательно запретили сжигать в общественных местах религиозные писания, такие как Коран, Библия или Тора.

В августе 2024 года шведская прокуратура заявила, что отдаст под суд двух мужчин за поджог Корана в серии инцидентов прошлого года, которые вызвали возмущение в мусульманском мире и опасения нападений со стороны джихадистов.