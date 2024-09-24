У Німеччині збільшують кількість охоронців для топпосадовців

У Німеччині Федеральне управління кримінальних розслідувань продовжує збільшувати кількість своїх охоронців через острах загрози для топполітиків.

Про це повідомляє RND, передає "Європейська правда".

Очільник управління, яке відповідає за охорону федерального президента, федерального канцлера, федеральних міністрів і провідних членів Бундестагу, Хольгер Мюнх зазначив, що наразі управління має понад 500 співробітників у сфері особистої охорони.

За його словами, у рік федеральних виборів до них додасться ще 100, і ще 100 після цього.

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"Це пов'язано не лише зі зростаючими загрозами всередині країни, але й за кордоном – такими, як війна в Україні або в Газі", – пояснив він.

Як зазначено, федеральний міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах (СДПН), наприклад, перебуває під цілодобовим наглядом.

Окрім нього, під цілодобовим наглядом перебуває федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр, канцлер Олаф Шольц, міністр оборони Борис Пісторіус, міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер, міністр економіки і віцеканцлер Роберт Габек і міністерка закордонних справ Анналена Бербок.

З іншого боку, інших членів Федерального кабінету супроводжують озброєні охоронці лише в особливих випадках, а також вони виїжджають за кордон без супроводу співробітників служби безпеки.

Також видання зазначило, що з'їзди партій охороняються суворіше, ніж десять років тому.

Нещодавно у ФБР заявили, що Німеччина була однією з головних цілей російської дезінформації протягом щонайменше двох років.

Також повідомляли, що у Німеччині три нові урядові літаки типу А350 мають якнайшвидше обладнати системою захисту від можливих ракетних атак.