В Германии увеличивают количество охранников для топ-чиновников

В Германии Федеральное управление уголовных расследований продолжает увеличивать количество своих охранников из-за боязни угрозы для топ-политиков.

Об этом сообщает RND, передает "Европейская правда".

Глава управления, которое отвечает за охрану федерального президента, федерального канцлера, федеральных министров и ведущих членов Бундестага, Хольгер Мюнх отметил, что сейчас управление имеет более 500 сотрудников в сфере личной охраны.

По его словам, в год федеральных выборов к ним добавится еще 100, и еще 100 после этого.

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"Это связано не только с растущими угрозами внутри страны, но и за рубежом – такими, как война в Украине или в Газе", – пояснил он.

Отмечается, что федеральный министр здравоохранения Карл Лаутербах (СДПГ), например, находится под круглосуточным наблюдением.

Кроме него, под круглосуточным наблюдением находится федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер, канцлер Олаф Шольц, министр обороны Борис Писториус, министр внутренних дел Нэнси Фезер, министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек и министр иностранных дел Анналена Бербок.

С другой стороны, других членов Федерального кабинета сопровождают вооруженные охранники лишь в особых случаях, а также они выезжают за границу без сопровождения сотрудников службы безопасности.

Также издание отметило, что съезды партий охраняются строже, чем десять лет назад.

Недавно в ФБР заявили, что Германия была одной из главных целей российской дезинформации в течение как минимум двух лет.

Также сообщалось, что в Германии три новых правительственных самолета типа А350 должны как можно быстрее оборудовать системой защиты от возможных ракетных атак.