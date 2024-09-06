У ФБР назвали Німеччину головною мішенню російської дезінформації

У ФБР заявили, що Німеччина була однією з головних цілей російської дезінформації протягом щонайменше двох років.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Згідно з доповіддю ФБР, натхненники дезінформаційних кампаній перебувають у Кремлі. Їх мета: послабити підтримку України, зашкодити іміджу НАТО і підтримати ультраправу "Альтернативу для Німеччини".

Вашингтон давно звинувачує Росію у втручанні в президентські вибори в США. У середу уряд США запровадив великий пакет санкцій проти кількох осіб та організацій. Серед них – представники російського державного телеканалу RT і його головний редактор Маргарита Симоньян. Американські міністерства також опублікували судові документи, які, як стверджується, свідчать про втручання Москви в нинішню президентську виборчу кампанію в США.

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У 277-сторінковому звіті американського поліцейського відомства наводяться цитати із записів відповідних зустрічей російських учасників дезінформаційних кампаній. На них, як стверджується, вони обговорювали стратегії "дискредитації" США, Великої Британії та НАТО і "донесення правди про війну в Україні". На одній із зустрічей було вирішено зосередити зусилля саме на Німеччині. Після широкомасштабного нападу Росії два роки тому Німеччина була одним з найважливіших прихильників України.

В одному з документів, який слідчі ФБР приписують російській компанії "Агентство соціального проєктування", йдеться про те, що метою було "посилення внутрішньої напруженості в країнах-союзниках США" для просування інтересів Росії на міжнародній арені.

З цією метою "Альтернатива для Німеччини" мала бути підтримана "всіма можливими засобами". Метою було створення "образу мучеників" партії, "які страждають за демократію і національні інтереси Німеччини". Це мало бути досягнуто, наприклад, шляхом поширення фальшивих відеороликів або веб-сайтів.

Розслідування ФБР зосереджується насамперед на російській кампанії "двійників". Її тактика включає в себе імітацію веб-сайтів існуючих якісних ЗМІ та державних установ. На думку американського уряду, спроби впливу ініціюються з самого верху – "під керівництвом і контролем адміністрації президента Росії".

Раніше Міністерство фінансів США наклало санкції на менеджмент RT та пов’язані з ним компанії через спробу втручання в американські президентські вибори.

А американський Мін’юст також оголосив звинувачення двом працівникам цього пропагандистського каналу за порушення вимог до іноагентів і відмивання грошей.