Спікер парламенту Грузії заявив про "втручання Заходу" у парламентські вибори

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі звинуватив країни Заходу у втручанні в парламентські вибори та підігруванні опозиції.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить "Ехо Кавказу".

Папуашвілі заявив, що західні посадовці, коментуючи "грузинські" питання перед наближенням виборів, підігрують опозиції і таким чином втручаються у вибори.

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"Що більш явною стає безпомічність опозиції, тим частішим і гострішим стає зовнішнє втручання у виборчий процес… Інтенсивність заяв і дій іноземців та обраний час створюють чітке відчуття, що метою цією пропаганди ззовні є створення порядку денного для опозиції", – заявив Папуашвілі.

За словами спікера грузинського парламенту, "не минає жодного дня без заяв, інтерв’ю, статті чи візиту з-за кордону, безпосередньо пов’язаних з парламентськими виборами і порядком денним опозиції".

"А потім ця інформація транслюється опозиційними ЗМІ", – додав Папуашвілі.

Він назвав це "втручанням у внутрішню політику", що "суперечить демократичним цінностям і принципам поваги до державного суверенітету".

Папуашвілі згадав і спроби втручання з Росії, а саме заяву зовнішньої розвідки РФ про "плани США влаштувати Майдан" у Грузії.

Нагадаємо, у ЄС підтвердили можливість призупинення безвізу для Грузії через відкат від демократії.

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