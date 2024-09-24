Спикер парламента Грузии заявил о "вмешательстве Запада" в парламентские выборы

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил страны Запада во вмешательстве в парламентские выборы и подыгрывании оппозиции.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит "Эхо Кавказа".

Папуашвили заявил, что западные чиновники, комментируя "грузинские" вопросы перед приближением выборов, подыгрывают оппозиции и таким образом вмешиваются в выборы.

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"Чем более явной становится беспомощность оппозиции, тем чаще и острее становится внешнее вмешательство в избирательный процесс... Интенсивность заявлений и действий иностранцев и выбранное время создают четкое ощущение, что целью этой пропаганды извне является создание повестки дня для оппозиции", – заявил Папуашвили.

По словам спикера грузинского парламента, "не проходит ни одного дня без заявлений, интервью, статьи или визита из-за рубежа, непосредственно связанных с парламентскими выборами и повесткой дня оппозиции".

"А потом эта информация транслируется оппозиционными СМИ", – добавил Папуашвили.

Он назвал это "вмешательством во внутреннюю политику", что "противоречит демократическим ценностям и принципам уважения к государственному суверенитету".

Папуашвили вспомнил и попытки вмешательства из России, а именно заявление внешней разведки РФ о "планах США устроить Майдан" в Грузии.

Напомним, в ЕС подтвердили возможность приостановления безвиза для Грузии из-за отката от демократии.

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