Спикер парламента Грузии заявил о "вмешательстве Запада" в парламентские выборы
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил страны Запада во вмешательстве в парламентские выборы и подыгрывании оппозиции.
Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит "Эхо Кавказа".
Папуашвили заявил, что западные чиновники, комментируя "грузинские" вопросы перед приближением выборов, подыгрывают оппозиции и таким образом вмешиваются в выборы.
"Чем более явной становится беспомощность оппозиции, тем чаще и острее становится внешнее вмешательство в избирательный процесс... Интенсивность заявлений и действий иностранцев и выбранное время создают четкое ощущение, что целью этой пропаганды извне является создание повестки дня для оппозиции", – заявил Папуашвили.
По словам спикера грузинского парламента, "не проходит ни одного дня без заявлений, интервью, статьи или визита из-за рубежа, непосредственно связанных с парламентскими выборами и повесткой дня оппозиции".
"А потом эта информация транслируется оппозиционными СМИ", – добавил Папуашвили.
Он назвал это "вмешательством во внутреннюю политику", что "противоречит демократическим ценностям и принципам уважения к государственному суверенитету".
Папуашвили вспомнил и попытки вмешательства из России, а именно заявление внешней разведки РФ о "планах США устроить Майдан" в Грузии.
Напомним, в ЕС подтвердили возможность приостановления безвиза для Грузии из-за отката от демократии.
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