Бундесвер починає масштабні навчання із захисту інфраструктури

У порту Гамбурга протягом 26-28 вересня заплановані навчання Бундесверу під кодовою назвою Red Storm Alpha, покликані відпрацювати захист критичної інфраструктури.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

За повідомленням Бундесверу, земельне командування Гамбурга забезпечить охорону частини порту силами внутрішньої безпеки. Серед іншого, буде створено контрольно-пропускний пункт.

Метою навчань Red Storm Alpha є захист важливих для оборони об'єктів інфраструктури, отримання однакової картини ситуації на всіх рівнях, а також швидкий і безпечний зв'язок між усіма учасниками навчань.

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Передбачається, що в межах навчань Бундесверу відпрацьовуватимуть різні сценарії, при цьому на цивільний рух вони не впливатимуть.

У німецьких Збройних силах пояснюють, що завдяки геостратегічному розташуванню Німеччина виконує функцію транспортного вузла – особливо в умовах, коли потрібно буде перекинути війська НАТО із заходу на схід.

"Саме тому організація військових перевезень залізничним, автомобільним або повітряним транспортом, постачання продовольства, спальних місць і палива або охорона цілих автомобільних колон повинні бути відпрацьовані для того, щоб мати надійний ефект стримування", – додали в Бундесвері.

Минулого року в Німеччині відбулись одні з найбільших в Європі навчань НАТО зі спільних повітряних операцій, в яких брали участь близько 60 винищувачів та інших бойових літаків.

Німеччина разом із Польщею та Францією також домовились провести спільні військові навчання на польській території у 2025 році.