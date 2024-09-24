Бундесвер начинает масштабные учения по защите инфраструктуры

В порту Гамбурга в течение 26-28 сентября запланированы учения Бундесвера под кодовым названием Red Storm Alpha, призванные отработать защиту критической инфраструктуры.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

По сообщению Бундесвера, земельное командование Гамбурга обеспечит охрану части порта силами внутренней безопасности. Среди прочего, будет создан контрольно-пропускной пункт.

Целью учений Red Storm Alpha является защита важных для обороны объектов инфраструктуры, получение одинаковой картины ситуации на всех уровнях, а также быстрая и безопасная связь между всеми участниками учений.

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Предполагается, что в рамках учений Бундесвера будут отрабатывать различные сценарии, при этом на гражданское движение они не будут влиять.

В немецких Вооруженных силах объясняют, что благодаря геостратегическому расположению Германия выполняет функцию транспортного узла – особенно в условиях, когда нужно будет перебросить войска НАТО с запада на восток.

"Именно поэтому организация военных перевозок железнодорожным, автомобильным или воздушным транспортом, поставки продовольствия, спальных мест и топлива или охрана целых автомобильных колонн должны быть отработаны для того, чтобы иметь надежный эффект сдерживания", – добавили в Бундесвере.

В прошлом году в Германии состоялись одни из крупнейших в Европе учений НАТО по совместным воздушным операциям, в которых принимали участие около 60 истребителей и других боевых самолетов.

Германия вместе с Польшей и Францией также договорились провести совместные военные учения на польской территории в 2025 году.