У в'язниці Латвії помер засуджений за шпигунство на Росію

У Центральній в'язниці Риги помер Олег Бурак, який відбував 15-річний тюремний термін за шпигунство на Росію.

Про це підтвердили порталу Delfi в Управлінні місць ув'язнення (IeVP), пише "Європейська правда".

У IeVP зазначили, що ознак насильства у померлого не виявили, але для встановлення причини смерті буде проведено судово-медичну експертизу.

"Управління завжди розпочинає кримінальний процес за фактом смерті будь-якого ув'язненого, щоб об'єктивно з'ясувати й розслідувати причини смерті, що було зроблено і в цьому випадку", – наголосили в установі.

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Обвинувальний вирок проти Бурака, який був посадовою особою Інформаційного центру МВС Латвії, набув чинності 2023 року. Згідно з обвинуваченням, Бурак тривалий час за матеріальну винагороду збирав і передавав російській розвідці конфіденційні відомості та інформацію, що містить державну таємницю.

У період із 2000 до 2006 року він зустрічався з представниками розвідслужби та передавав зібрану інформацію, як встановила прокуратура, вказавши, що документи збирали протягом ще тривалішого часу. Передача цих відомостей у розпорядження російських розвідслужб становила загрозу державній безпеці Латвії.

Бурака також звинувачували в поширенні порнографічних матеріалів, у яких зображено статеві акти людини з твариною і задоволення статевого потягу насильницьким способом.

Крім того, на думку прокуратури, Бурак здійснив купівлю та зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та вибухових речовин без відповідного дозволу, а також порушив заборону на обіг спеціально створених і адаптованих пристроїв для проведення оперативних заходів особливого характеру.

Загалом Бураку висунуто обвинувачення в шести злочинах.

Нагадаємо, у Німеччині трьох чоловіків підозрюють у шпигунстві за колишнім українським офіцером і співробітником спецслужб.

До цього в Німеччині не раз виявляли шпигунів, які працювали на російську розвідку, зокрема й серед високопосадовців Бундесверу.