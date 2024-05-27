У Німеччині до 3,5 років засудили ексофіцера Бундесверу за шпигунство на користь РФ
Суд у німецькому Дюссельдорфі засудив колишнього офіцера Бундесверу до трьох з половиною років ув'язнення за шпигунство й передачу інформації російській розвідці.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW.
Вищий земельний суд Дюссельдорфа визнав 54-річного Томаса Х., який зізнався у скоєнні злочину, винним у передачі інформації спецслужбам РФ.
Федеральна прокуратура Німеччини заявляла, що ексофіцер "запропонував себе Росії", щоб надати перевагу збройним силам РФ.
Раніше він заявив, що пішов на такий крок нібито через страх того, що війна в Україні призведе до ядерної ескалації.
На суді у Дюссельдорфі 54-річний чоловік стверджував, що сподівався завдяки контактам з російською стороною заздалегідь дізнатися, "коли вибухне", щоб "вчасно убезпечити родину". Офіцер каже, що тепер шкодує про свій вчинок і розуміє, що це була помилка, а на той час був у дуже поганому психологічному стані.
Думка сконтактувати з російським консульством з’явилася у нього нібито після перегляду відео, "можливо, у TikTok", де він стежив за проросійським та близьким до ультраправої "Альтернативи для Німеччини" блогером. Проте чоловік не зміг впевнено сказати, який це був контент.
Також стало відомо, що він приблизно у той період захотів стати членом "Альтернативи для Німеччини", його заявку на вступ у партію задовольнили у липні 2023 року.
Офіцера заарештували у Кобленці у 2023 році, у його будинку та на робочому місці були проведені обшуки. Прокуратура висунула звинувачення в березні цього року.