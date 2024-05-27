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У Німеччині до 3,5 років засудили ексофіцера Бундесверу за шпигунство на користь РФ

Новини — Понеділок, 27 травня 2024, 12:21 — Андрій Синявський

Суд у німецькому Дюссельдорфі засудив колишнього офіцера Бундесверу до трьох з половиною років ув'язнення за шпигунство й передачу інформації російській розвідці.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW.

Вищий земельний суд Дюссельдорфа визнав 54-річного Томаса Х., який зізнався у скоєнні злочину, винним у передачі інформації спецслужбам РФ.

Федеральна прокуратура Німеччини заявляла, що ексофіцер "запропонував себе Росії", щоб надати перевагу збройним силам РФ.

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Раніше він заявив, що пішов на такий крок нібито через страх того, що війна в Україні призведе до ядерної ескалації.

На суді у Дюссельдорфі 54-річний чоловік стверджував, що сподівався завдяки контактам з російською стороною заздалегідь дізнатися, "коли вибухне", щоб "вчасно убезпечити родину". Офіцер каже, що тепер шкодує про свій вчинок і розуміє, що це була помилка, а на той час був у дуже поганому психологічному стані. 

Думка сконтактувати з російським консульством з’явилася у нього нібито після перегляду відео, "можливо, у TikTok", де він стежив за проросійським та близьким до ультраправої "Альтернативи для Німеччини" блогером. Проте чоловік не зміг впевнено сказати, який це був контент. 

Також стало відомо, що він приблизно у той період захотів стати членом "Альтернативи для Німеччини", його заявку на вступ у партію задовольнили у липні 2023 року. 

Офіцера заарештували у Кобленці у 2023 році, у його будинку та на робочому місці були проведені обшуки. Прокуратура висунула звинувачення в березні цього року.

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Німеччина
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