В тюрьме Латвии умер осужденный за шпионаж на Россию

В Центральной тюрьме Риги умер Олег Бурак, который отбывал 15-летний тюремный срок за шпионаж на Россию.

Об этом подтвердили порталу Delfi в Управлении мест заключения (IeVP), пишет "Европейская правда".

В IeVP отметили, что признаков насилия у умершего не обнаружили, но для установления причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

"Управление всегда начинает уголовный процесс по факту смерти любого заключенного, чтобы объективно выяснить и расследовать причины смерти, что было сделано и в этом случае", – отметили в учреждении.

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Обвинительный приговор против Бурака, который был должностным лицом Информационного центра МВД Латвии, вступил в силу в 2023 году. Согласно обвинению, Бурак длительное время за материальное вознаграждение собирал и передавал российской разведке конфиденциальные сведения и информацию, содержащую государственную тайну.

В период с 2000 по 2006 год он встречался с представителями разведслужбы и передавал собранную информацию, как установила прокуратура, указав, что документы собирали в течение еще более длительного времени. Передача этих сведений в распоряжение российских разведслужб представляла угрозу государственной безопасности Латвии.

Бурака также обвиняли в распространении порнографических материалов, в которых изображены половые акты человека с животным и удовлетворение полового влечения насильственным способом.

Кроме того, по мнению прокуратуры, Бурак совершил покупку и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и взрывчатых веществ без соответствующего разрешения, а также нарушил запрет на оборот специально созданных и адаптированных устройств для проведения оперативных мероприятий особого характера.

В общем Бураку предъявлено обвинение в шести преступлениях.

Напомним, в Германии троих мужчин подозревают в шпионаже за бывшим украинским офицером и сотрудником спецслужб.

До этого в Германии не раз выявляли шпионов, которые работали на российскую разведку, в том числе и среди высокопоставленных чиновников Бундесвера.