У Данії затримали чоловіка, який підпалив територію посольства Єгипту

Поліція Копенгагена затримала й доправила до суду 25-річного єгиптянина, який підпалив територію посольства Єгипту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR.

В обвинувальному акті йдеться про те, що ввечері 10 квітня громадянин Єгипту переліз через стіну на територію посольства.

Потім він нібито облив легкозаймистою рідиною велосипеди, садовий шланг, засохле листя і цегляну кладку біля підніжжя будівлі посольства і підпалив рідину, спричинивши пожежу.

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Пізніше чоловіку оголосили звинувачення у вандалізмі, оскільки він розмалював фарбою стіну посольства. Його арештували вранці у вівторок, 24 вересня.

У суді Копенгагена 25-річний єгиптянин зізнався у підпалі та вандалізмі посольства Єгипту.

Наразі не уточнюється, яке покарання йому загрожує.

Нагадаємо, у червні в Бухаресті затримали іноземця, який кинув у посольство Ізраїлю пляшку із запальною сумішшю, що спричинило невелику пожежу.

А нещодавно до посольства Росії в Канаді викликали саперів.