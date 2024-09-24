В Дании задержали мужчину, который поджег территорию посольства Египта

Полиция Копенгагена задержала и доставила в суд 25-летнего египтянина, который поджег территорию посольства Египта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DR.

В обвинительном акте говорится о том, что вечером 10 апреля гражданин Египта перелез через стену на территорию посольства.

Затем он якобы облил легковоспламеняющейся жидкостью велосипеды, садовый шланг, засохшие листья и кирпичную кладку у подножия здания посольства и поджег жидкость, вызвав пожар.

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Позже мужчине объявили обвинение в вандализме, поскольку он разрисовал краской стену посольства. Его арестовали утром во вторник, 24 сентября.

В суде Копенгагена 25-летний египтянин признался в поджоге и вандализме посольства Египта.

Пока не уточняется, какое наказание ему грозит.

Напомним, в июне в Бухаресте задержали иностранца, который бросил в посольство Израиля бутылку с зажигательной смесью, что вызвало небольшой пожар.

А недавно в посольство России в Канаде вызвали саперов.