Внаслідок ще одного вибуху в Кельні згоріло кафе, двоє людей поранені

У німецькому Кельні стався ще один вибух, цього разу в районі Пеш на околиці міста – внаслідок інциденту згоріло кафе.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Welt.

Місцеві жителі повідомили про гучний вибух о 2:45 ночі, повідомила поліція. Незабаром після цього загорілося кафе на першому поверсі багатоквартирного будинку.

Причина пожежі досі не з'ясована. Місцеві ЗМІ повідомляють, що це був запалювальний пристрій.

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За словами прессекретаря поліції, наразі з'ясовується, чи пов'язаний цей інцидент з нещодавньою серією вибухів.

Вранці на місці події було багато поліції та пожежників. За словами представника пожежної служби, коли пожежники прибули на місце, приміщення вже було сильно пошкоджено.

Близько 20 людей були евакуйовані з їхніх будинків. Пожежа була ліквідована приблизно через годину, близько 4 ранку, після чого мешканці змогли повернутися до своїх домівок.

Двоє мешканців отримали легкі поранення і отримали медичну допомогу на місці з підозрою на отруєння димом. Потім їх відпустили рятувальні служби.

Місце злочину обгородили червоно-білою стрічкою, а слідчі зібрали докази. За словами працівника сусідньої пекарні, кафе відкрилося лише кілька місяців тому, а його власники були у відпустці.

За даними поліції, ступінь пошкодження інших магазинів і квартир у будинку невідомий. Розслідування триває, правоохоронці шукають свідків.

Поліція і прокуратура наразі розслідують серію вибухів, які нещодавно сталися в Кельні. Минулого тижня в центрі міста протягом кількох днів сталося два вибухи. Один з них стався перед магазином модного одягу на вулиці Еренштрассе; свідки бачили чоловіка зростом близько 1,80 метра, який тікав.

Ще один вибуховий пристрій вибухнув перед дискотекою на вулиці Гогенцоллернрінг. Протягом вихідних у Кельні та околицях також сталося кілька інцидентів.

Органи безпеки вважають, що серія нещодавніх вибухів пов'язана з "мокрою мафією" – добре організованими бандами, що складаються переважно з голландців марокканського походження.