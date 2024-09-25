В результате еще одного взрыва в Кельне сгорело кафе, два человека ранены

В немецком Кельне произошел еще один взрыв, на этот раз в районе Пеш на окраине города – в результате инцидента сгорело кафе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Welt.

Местные жители сообщили о громком взрыве в 2:45 ночи, сообщила полиция. Вскоре после этого загорелось кафе на первом этаже многоквартирного дома.

Причина пожара до сих пор не выяснена. Местные СМИ сообщают, что это было зажигательное устройство.

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По словам пресс-секретаря полиции, сейчас выясняется, связан ли этот инцидент с недавней серией взрывов.

Утром на месте происшествия было много полиции и пожарных. По словам представителя пожарной службы, когда пожарные прибыли на место, помещение уже было сильно повреждено.

Около 20 человек были эвакуированы из их домов. Пожар был ликвидирован примерно через час, около 4 утра, после чего жители смогли вернуться в свои дома.

Двое жителей получили легкие ранения и получили медицинскую помощь на месте с подозрением на отравление дымом. Затем их отпустили спасательные службы.

Место преступления огородили красно-белой лентой, а следователи собрали доказательства. По словам работника соседней пекарни, кафе открылось всего несколько месяцев назад, а его владельцы были в отпуске.

По данным полиции, степень повреждения других магазинов и квартир в доме неизвестна. Расследование продолжается, правоохранители ищут свидетелей.

Полиция и прокуратура сейчас расследуют серию взрывов, которые недавно произошли в Кельне. На прошлой неделе в центре города в течение нескольких дней произошло два взрыва. Один из них произошел перед магазином модной одежды на улице Эренштрассе; свидетели видели мужчину ростом около 1,80 метра, который убегал.

Еще одно взрывное устройство взорвалось перед дискотекой на улице Гогенцоллернринг. В течение выходных в Кельне и окрестностях также произошло несколько инцидентов.

Органы безопасности считают, что серия недавних взрывов связана с "мокрой мафией" – хорошо организованными бандами, состоящими преимущественно из голландцев марокканского происхождения.