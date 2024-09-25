Кліматичні активісти розпилили червону фарбу на будівлю фінського парламенту

У середу вранці колони будівлі парламенту Фінляндії виявилися пофарбовані в червоний колір кліматичними протестувальниками.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Поліцію викликали на місце події близько 8-ї години ранку.

фото Jaana Kankaanpää

За даними поліції, акція проти видобутку торфу була несанкціонованою. На місці подій було затримано близько десятка протестувальників. Деяких демонстрантів довелося нести в поліцейську машину. В іншому затримання пройшло мирно.

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Рух Elokapina був одним з організаторів демонстрації, каже його представниця Валпурі Нюкянен, яка була присутня біля будівлі парламенту. За її словами, дозвіл на проведення демонстрації запитано не було.

За словами Нюкянен, використана червона фарба є водоемульсійною, і її розпорошили за допомогою пінних вогнегасників. Саме тому червоний колір на колонах досягає висоти кількох метрів.

Іншим організатором заходу виступила організація Återställ våtmarker, що в перекладі означає, "поверніть вологі землі". Організація виступає проти видобутку торфу і хоче відновити водно-болотні угіддя.

Як повідомляє Helsingin Sanomat, протестувальники, які сиділи на сходах будівлі парламенту, тримали в руках плакати з написом "Förbjud Torvbrytning", тобто "Забороніть видобуток торфу" в перекладі зі шведської мови.

Нагадаємо, нещодавно суд у Берліні визнав, що поліція неправомірно штрафувала кліматичних активістів.

Також цього літа німецький кліматичний активіст з групи "Останнє покоління" був засуджений до 22 місяців ув'язнення за участь у блокуванні вулиць.