Климатические активисты распылили красную краску на здание финского парламента

В среду утром колонны здания парламента Финляндии оказались окрашены в красный цвет климатическими протестующими.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Полицию вызвали на место происшествия около 8 часов утра.

фото Jaana Kankaanpää

По данным полиции, акция против добычи торфа была несанкционированной. На месте событий было задержано около десятка протестующих. Некоторых демонстрантов пришлось нести в полицейскую машину. В остальном задержание прошло мирно.

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Движение Elokapina было одним из организаторов демонстрации, говорит его представительница Валпури Нюкянен, которая присутствовала у здания парламента. По ее словам, разрешение на проведение демонстрации запрошено не было.

По словам Нюкянен, использованная красная краска является водоэмульсионной, и ее распылили с помощью пенных огнетушителей. Именно поэтому красный цвет на колоннах достигает высоты нескольких метров.

Другим организатором мероприятия выступила организация Återställ våtmarker, что в переводе означает, "верните влажные земли". Организация выступает против добычи торфа и хочет восстановить водно-болотные угодья.

Как сообщает Helsingin Sanomat, протестующие, которые сидели на ступеньках здания парламента, держали в руках плакаты с надписью "Förbjud Torvbrytning", то есть "Запретите добычу торфа" в переводе со шведского языка.

Напомним, недавно суд в Берлине признал, что полиция неправомерно штрафовала климатических активистов.

Также этим летом немецкий климатический активист из группы "Последнее поколение" был приговорен к 22 месяцам заключения за участие в блокировании улиц.