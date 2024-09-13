Суд у Берліні визнав, що поліція неправомірно штрафувала кліматичних активістів

Вищий адміністративний суд Берліна підтвердив, що поліція міста неправомірно стягувала штрафи з кліматичних активістів.

Про це повідомило видання Welt, передає "Європейська правда".

Видання повідомило, що суд відхилив апеляцію землі Берлін на попереднє рішення від вересня 2023 року, яке стосувалося конкретної справи, пов'язаної з кліматичним активістом. Він не повинен сплачувати штраф у розмірі 241 євро або судові витрати.

За даними внутрішньої адміністрації Берлінського сенату, берлінська поліція надіслала понад тисячу повідомлень про штрафи кліматичним активістам за те, що вони зайняли проїжджу частину. Деякі з цих 1300 повідомлень тепер можуть бути незаконними, а загальна сума штрафу склала б 313 300 євро.

Реклама:

"У рішенні від вересня 2023 року вже було зазначено, що для стягнення витрат не було відповідної правової бази", – заявила Ліллі Шуберт з асоціації RAZ, яка підтримала позов від імені "Останнього покоління".

Як зазначило видання, організація "Останнє покоління" вважає, що цей випадок є прецедентом й може бути застосований до всіх інших вуличних блокад, організованих активістами цієї організації у Берліні.

Зокрема, "Останнє покоління" заявляє про 300 тисяч євро, які, можливо, доведеться відшкодувати державі, додало видання.

У серпні берлінський аеропорт Берлін-Бранденбург заявив, що подає до суду на кількох кліматичних активістів групи "Останнє покоління" для відшкодування збитків.

Того ж місяця стало відомо, що німецький кліматичний активіст з групи "Останнє покоління" був засуджений до 22 місяців ув'язнення за участь у блокуванні вулиць.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив радикальні акції кліматичних активістів з групи "Останнє покоління", назвавши їх "божевільними".