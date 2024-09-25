Керівництво німецьких "Зелених" йде у відставку на тлі провалів на місцевих виборах

Керівництво німецьких "Зелених" ухвалило кадрові рішення після невдач партії на кількох виборах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Федеральні голови Рікарда Ланг і Омід Нуріпур йдуть з керівництва партії разом з усією федеральною виконавчою радою.

"Ми прийшли до висновку, що потрібен новий старт", – заявив лідер партії Омід Нуріпур у середу в Берліні.

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За інформацією Spiegel, на посаду нового лідера партії розглядаються кандидатури Франциски Брантнер, Андреаса Аудреша або Фелікса Банашака.

"Наша партія висловила нам довіру очолити її як головам – це честь, привілей і водночас обов'язок взяти на себе відповідальність. Ми беремо на себе відповідальність діяти в найкращих інтересах партії", – заявила Ланг і додала, що саме тому вона подає у відставку зі своєї посади.

"Результат виборів у неділю в Бранденбурзі є свідченням найглибшої кризи, з якою наша партія зіткнулася за останнє десятиліття", – підкреслив Нуріпур.

Наразі потрібні "нові обличчя, які виведуть партію з цієї кризи", сказала Рікарда Ланг.

За її словами, вибори нової виконавчої ради повинні стати "будівельним блоком для стратегічного перепозиціонування партії".

"Зараз не час чіплятися за своє крісло – зараз час брати на себе відповідальність, і ми беремо на себе цю відповідальність, даючи можливість почати все з чистого аркуша", – додала Ланг.

Крім Ланга і Нуріпур, до нинішнього складу виконавчої ради Партії зелених входять заступники лідера партії Пега Едалатян і Хайко Кнопф, керуючий директор Емілі Бюнінг і федеральний скарбник Фредерік Карпентер.

За словами Ланг, виконавча рада залишатиметься на посаді до проведення нових виборів на партійній конференції в листопаді.

Зелені зазнали важких поразок на земельних виборах у Бранденбурзі, Саксонії та Тюрингії. Вони більше не будуть представлені в парламентах земель Бранденбург і Тюрингія, а в Саксонії отримали лише 5,1 відсотка голосів.

Нагадаємо, глава Вільної демократичної партії, що входить до керівної коаліції на чолі з Олафом Шольцом, натякнув на можливий вихід з коаліції, що призведе до розвалу німецького уряду.

У понеділок віцепрезидент Бундестагу від вільних демократів Вольфганг Кубицький спрогнозував, що урядова коаліція Німеччини розпадеться ще до кінця цього року.