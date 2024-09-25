Руководство немецких "Зеленых" уходит в отставку на фоне провалов на местных выборах

Руководство немецких "Зеленых" приняло кадровые решения после неудач партии на нескольких выборах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Федеральные председатели Рикарда Ланг и Омид Нурипур уходят из руководства партии вместе со всем федеральным исполнительным советом.

"Мы пришли к выводу, что нужен новый старт", – заявил лидер партии Омид Нурипур в среду в Берлине.

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По информации Spiegel, на должность нового лидера партии рассматриваются кандидатуры Франциски Брантнер, Андреаса Аудреша или Феликса Банашака.

"Наша партия выразила нам доверие возглавить ее как председателям – это честь, привилегия и одновременно обязанность взять на себя ответственность. Мы берем на себя ответственность действовать в лучших интересах партии", – заявила Ланг и добавила, что именно поэтому она подает в отставку со своей должности.

"Результат выборов в воскресенье в Бранденбурге является свидетельством глубочайшего кризиса, с которым наша партия столкнулась за последнее десятилетие", – подчеркнул Нурипур.

Сейчас нужны "новые лица, которые выведут партию из этого кризиса", сказала Рикарда Ланг.

По ее словам, выборы нового исполнительного совета должны стать "строительным блоком для стратегического перепозиционирования партии".

"Сейчас не время цепляться за свое кресло – сейчас время брать на себя ответственность, и мы берем на себя эту ответственность, давая возможность начать все с чистого листа", – добавила Ланг.

Помимо Ланга и Нурипур, в нынешний состав исполнительного совета Партии зеленых входят заместители лидера партии Пега Эдалатян и Хайко Кнопф, управляющий директор Эмили Бюнинг и федеральный казначей Фредерик Карпентер.

По словам Ланг, исполнительный совет будет оставаться в должности до проведения новых выборов на партийной конференции в ноябре.

Зеленые потерпели тяжелые поражения на земельных выборах в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии. Они больше не будут представлены в парламентах земель Бранденбург и Тюрингия, а в Саксонии получили лишь 5,1 процента голосов.

Напомним, глава Свободной демократической партии, входящей в правящую коалицию во главе с Олафом Шольцем, намекнул на возможный выход из коалиции, что приведет к развалу немецкого правительства.

В понедельник вице-президент Бундестага от свободных демократов Вольфганг Кубицкий спрогнозировал, что правительственная коалиция Германии распадется еще до конца этого года.