Прем'єр Естонії закликав ЄС значно збільшити витрати на оборону, щоб його сприймали всерйоз

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал вважає, що Євросоюзу слід значно збільшити витрати на оборону, інакше Європу не сприйматимуть всерйоз.

Про це він сказав у своїй вступній промові на 18-й щорічній Балтійській конференції з оборони, що проходить у Таллінні, йдеться у повідомленні естонського уряду, передає "Європейська правда".

Міхал звернув увагу на те, що Росія готується до тривалого протистояння і її військові можливості зростають.

"Щоб відповісти на виклики, які кидає нам нинішня безпекова ситуація, необхідно інвестувати значно більше в оборону й оборонну промисловість – не просто додатковий мільярд чи два, а сотні мільярдів.

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Поставлена в НАТО зараз планка для інвестицій у 2% ВВП надто низька, і якщо ми хочемо, щоб Європу сприймали всерйоз, ця цифра має бути піднята щонайменше до 2,5% або 3% ВВП на наступному саміті НАТО в Гаазі", – сказав прем'єр Естонії.

Він також закликав ЄС значно збільшити інвестиції в оборону як на національному, так і на загальноєвропейському рівні, використовуючи оборонні облігації і виділивши для цієї мети додаткові кошти в наступному багаторічному бюджеті ЄС.

Витрати Естонії на оборону цього року становлять 3,4% ВВП і перевищуватимуть 3% і в наступні роки, піднявшись в один із років до 3,7%. Крім іншого, уряд також вирішив ввести тимчасовий податок на безпеку для забезпечення обороноздатності країни.

Крістен Міхал також наголосив на необхідності пом'якшити обмеження на інвестиції в оборонну промисловість і забезпечити компаніям, що працюють у цій сфері, можливість планувати свою діяльність на довгострокову перспективу.

"Українцям терміново потрібні боєприпаси і протиповітряна оборона. Так само, як і Європі загалом. Інвестуючи в оборону і оборонну промисловість, ми зможемо швидше усунути прогалини в оборонному потенціалі НАТО, водночас давши Росії сигнал про те, що ми здатні зробити рішучі кроки", – заявив прем'єр Естонії.

Раніше уряд Швеції 17 вересня запропонував різко збільшити оборонний бюджет протягом 2025-2030 років для виконання показника НАТО у 2% ВВП витрат на оборону.

А перший комісар ЄС з питань оборони хоче змусити країни накопичити мінімальний рівень боєприпасів та інших запасів, кажучи, що це найкращий спосіб збільшити масштаби недорозвиненої збройової промисловості Євросоюзу, щоб підготувати її до війни.