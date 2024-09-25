Премьер Эстонии призвал ЕС значительно увеличить расходы на оборону, чтобы его воспринимали всерьез

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал считает, что Евросоюзу следует значительно увеличить расходы на оборону, иначе Европу не будут воспринимать всерьез.

Об этом он сказал в своей вступительной речи на 18-й ежегодной Балтийской конференции по обороне, которая проходит в Таллинне, говорится в сообщении эстонского правительства, передает "Европейская правда".

Михал обратил внимание на то, что Россия готовится к длительному противостоянию и ее военные возможности растут.

"Чтобы ответить на вызовы, которые бросает нам нынешняя ситуация с безопасностью, необходимо инвестировать значительно больше в оборону и оборонную промышленность – не просто дополнительный миллиард или два, а сотни миллиардов.

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Поставленная в НАТО сейчас планка для инвестиций в 2% ВВП слишком низкая, и если мы хотим, чтобы Европу воспринимали всерьез, эта цифра должна быть поднята как минимум до 2,5% или 3% ВВП на следующем саммите НАТО в Гааге", – сказал премьер Эстонии.

Он также призвал ЕС значительно увеличить инвестиции в оборону как на национальном, так и на общеевропейском уровне, используя оборонные облигации и выделив для этой цели дополнительные средства в следующем многолетнем бюджете ЕС.

Расходы Эстонии на оборону в этом году составляют 3,4% ВВП и будут превышать 3% и в последующие годы, поднявшись в один из лет до 3,7%. Помимо прочего, правительство также решило ввести временный налог на безопасность для обеспечения обороноспособности страны.

Кристен Михал также отметил необходимость смягчить ограничения на инвестиции в оборонную промышленность и обеспечить компаниям, работающим в этой сфере, возможность планировать свою деятельность на долгосрочную перспективу.

"Украинцам срочно нужны боеприпасы и противовоздушная оборона. Так же, как и Европе в целом. Инвестируя в оборону и оборонную промышленность, мы сможем быстрее устранить пробелы в оборонном потенциале НАТО, одновременно дав России сигнал о том, что мы способны сделать решительные шаги", – заявил премьер Эстонии.

Ранее правительство Швеции 17 сентября предложило резко увеличить оборонный бюджет в течение 2025-2030 годов для выполнения показателя НАТО в 2% ВВП расходов на оборону.

А первый комиссар ЕС по вопросам обороны хочет заставить страны накопить минимальный уровень боеприпасов и других запасов, говоря, что это лучший способ увеличить масштабы недоразвитой оружейной промышленности Евросоюза, чтобы подготовить ее к войне.