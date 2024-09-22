Майбутній єврокомісар з питань оборони закликає до обов'язкових запасів боєприпасів

Перший комісар ЄС з питань оборони хоче змусити країни накопичити мінімальний рівень боєприпасів та інших запасів, кажучи, що це найкращий спосіб збільшити масштаби недорозвиненої збройової промисловості Євросоюзу, щоб підготувати її до війни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Financial Times.

Андрюс Кубілюс, який обійме цю посаду цього року, якщо Європарламент схвалить його кандидатуру, заявив, що ЄС повинен підготуватися до нападу Росії протягом декількох років.

Він порівняв свій план з аналогічними домовленостями щодо природного газу, згідно з якими країни повинні зберігати резерви і ділитися ними з сусідами, які цього потребують.

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"Чому у нас немає якихось критеріїв, які називаються військовою безпекою, щоб зберігати таку-то кількість артилерійських снарядів і деяких інших продуктів ... скажімо, пороху [вибухівки]?

Ви створюєте додаткову цінність для безпеки країн-членів, але, крім того, ви створюєте постійний попит на продукцію, що є найбільшою проблемою для оборонної промисловості. Їм бракує стабільних довгострокових замовлень на виробництво". Демократичні європейці повинні бути максимально об'єднані", – сказав Андрюс Кубілюс, додавши, що Британія вважається "частиною Європи"

ЄС намагається збільшити виробництво озброєнь після того, як Україна була змушена дозувати снаряди і ракети, намагаючись відбити російські наступальні дії.

Фінляндія, сусід Росії, є однією з небагатьох країн-членів ЄС з великими запасами озброєнь, в той час як у Німеччині в 2022 році ЗМІ повідомляли, що в її армії закінчаться боєприпаси після двох днів бойових дій.

Кубілюс заявив, що не має бажання дублювати роль НАТО. Офіційні особи альянсу, в якому домінують США, критикують альтернативний набір стандартів обладнання та зусилля ЄС у сфері закупівель.

У березні ЄС виділив 500 млн євро в рамках Акту на підтримку виробництва боєприпасів (ASAP) для збільшення виробничих потужностей до 2 млн снарядів на рік до кінця 2025 року. Кубілюс, колишній прем'єр-міністр Литви, сказав, що це краще, ніж 300 000 на рік, коли Росія напала на Україну у 2022 році. Але, за його словами, потрібно більше.

"Якщо я правий, ми все ще відстаємо від росіян", – зазначи він.

Президентка Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюзу необхідно витратити 500 мільярдів євро, щоб компенсувати дефіцит оборонних витрат з моменту закінчення холодної війни в 1990-х роках. Вона дала Кубілюсу 100 днів після вступу на посаду, щоб підготувати білу книгу з оборонної стратегії.

За її словами, вона має включати європейський повітряний щит, який коштуватиме сотні мільярдів євро, і систему кіберзахисту. Кубілюс хоче, щоб країни-члени ЄС спільно позичили гроші на ці цілі – ідея, проти якої наразі виступають Німеччина і Нідерланди, які роблять чисті внески до бюджету.

Він також окреслить інші проєкти, що становлять спільний інтерес і можуть бути профінансовані ЄС, в тому числі способи заохочення компаній оборонної промисловості до транскордонної співпраці.

Він також сказав, що хоче тісніше співпрацювати з українськими виробниками зброї, оскільки безпілотники і ракети змінили сучасне поле бою. "Вони мають реальний досвід", – сказав він.

Кубілюс попередив, що не можна втрачати час, посилаючись на оцінку Німеччини, що Росія може бути готова напасти на члена ЄС до 2029 року.

Як стало відомо у вівторок, представник Литви, "друг України" Андрюс Кубілюс призначений на нову посаду комісара з питань оборони і космосу.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Кубілюс працюватиме над "розвитком оборонного союзу та підсиленням нашої інвестиційної та промислової спроможності".

Посада єврокомісара з питань оборони в ЄС створюється вперше.

Про те, як готували новий склад Єврокомісії, "ЄвроПравда" розповідала у статті 26 "друзів" Урсули: хто керуватиме у Брюсселі наступні 5 років та на що розраховувати Україні.