Чи є в новому уряді Франції "друзі України" і чому він може довго не протриматися

З першого дня роботи нового уряду Франції на чолі з Мішелем Барньє йому загрожує вотум недовіри.

І це не єдина проблема, яка стоїть перед новим урядом. Набагато важливіше те, що він став командою, до якої увійшли політики з дуже різними поглядами.

І їм буде надзвичайно складно досягти компромісів.

А на додачу новий уряд зазнаватиме дуже потужного зовнішнього впливу – як від президента Емманюеля Макрона, так і від партії Марін Ле Пен "Національне об’єднання", в руках якої – ключ до вотуму недовіри урядовій команді.

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Про те, чи зможе за таких умов новий уряд Франції працювати ефективно і чого від нього варто чекати Україні, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Правий розворот: що обіцяє змінити новий уряд Франції і чого від нього чекати Україн. Далі – стислий її виклад.

Новопризначений голова уряду Франції Мішель Барньє планував оголосити повний склад свого уряду ще у п’ятницю 20 вересня.

Однак несподівано від урочистого оголошення довелося відмовлятися.

Причина – конфлікт навколо кандидатів у міністри, що мали бути призначені за квотою "Республіканців".

Втім, його вдалося владнати і не без допомоги президента Емманюеля Макрона.

Серед іншого, щоб заспокоїти критиків нового уряду, прем’єру запропонували публічно пообіцяти, що "основні закони", що стосуються "соціального прогресу" будуть "повністю збережені" його урядом.

Мішель Барньє був змушений дати таку обіцянку.

І це відкрило шлях до остаточного затвердження його уряду.

Що стосується посилення контролю за міграцією, то тут новий голова уряду доручає "робити практичні речі, такі, які роблять усі наші сусіди, щоб контролювати та обмежувати імміграцію, яка стає нестерпною".

А новий міністр внутрішніх справ Брюно Ретайо у відповідь обіцяє "відновити порядок", але попереджає: "все не станеться за помахом чарівної палички", адже "підйом назад буде крутим".

Вже зараз оглядачі прогнозують, що такий стиль нового міністра здатний лише "плеснути олії" до протестних настроїв.

Не маючи можливості замінити Ретайо на більш помірковану фігуру, у Макрона вирішили створити йому своєрідну противагу. На цю роль обрано колишнього депутата-соціаліста (до речі, єдиного лівого політика в нинішньому уряді) Дідьє Міго – він став міністром юстиції.

Та сам факт призначення на цю посаду політика з поглядами, часто протилежними до поглядів нового голови МВС, свідчить, що протистояння між міністерствами внутрішніх справ і юстиції обіцяє стати ключовою точкою напруги у новому уряді.

Нинішній формат уряду не можна віднести до класичних прикладів "співмешкання" – так у Франції називають ситуацію, коли президент і прем’єр є представниками партій-суперниць.

Попри те, що основна увага ЗМІ була прикута до нових міністрів, обраних за квотою "Республіканців", переважна більшість уряду була все ж призначена від пропрезидентських сил.

Серед інших, за квотою президента були призначені міністри оборони та закордонних справ.

Що важливо для України, міністр оборони Себастьян Лекорню став одним із небагатьох членів попереднього уряду, що зберегли свої посади.

А новим міністром закордонних справ було призначено Жана-Ноеля Барро, який, за оцінками українських експертів, на посаді міністра у справах Європи він займав цілком проукраїнську позицію.

Колишній президент Франсуа Олланд характеризує нинішній уряд як "крихкий".

Тепер Мішель Барньє має довести свою здатність керувати таким непростим урядом.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Правий розворот: що обіцяє змінити новий уряд Франції і чого від нього чекати Україн.