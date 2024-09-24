Новий глава МВС Франції пообіцяв жорсткіші заходи щодо міграції

Новий міністр внутрішніх справ Франції Брюно Ретайо пообіцяв запровадити жорсткі міграційні та безпекові заходи, зокрема для обмеження кількості шукачів притулку в країні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Reuters.

У перших інтерв’ю після призначення Ретайо пообіцяв протягом декількох тижнів оприлюднити нові заходи у сфері стримування міграції.

"Моя мета – покласти край нелегальному в'їзду і збільшити кількість виїздів, особливо для нелегальних іммігрантів, тому що ніхто не повинен залишатися у Франції, якщо він вдерся до неї", – заявив глава французького МВС.

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Він допустив, що може використати міністерські укази для втілення своїх пропозицій, якщо їх не схвалить парламент, оскільки міністр "має значні регуляторні повноваження".

Ретайо також підтримав рішення сусідньої Німеччини запровадити тимчасові перевірки на всіх зовнішніх кордонах та запропонував Франції створити альянс із "великими європейськими країнами, які хочуть посилити і вже посилили свій законодавчий арсенал" у сфері міграції.

Він пояснив, що деякі імміграційні закони ЄС "повністю застаріли" та "більше не відповідають загрозам сьогодення".

Тема міграції відігравала важливу роль на дострокових виборах до нижньої палати парламенту Франції – Національної асамблеї – наприкінці червня та на початку липня. З-поміж партій найбільше голосів зібрало ультраправе "Національне об’єднання", яке виступало на антиімміграційній платформі.

Новий французький уряд на чолі з прем’єр-міністром Мішелем Барньє, до якого входить Ретайо, розпочав роботу лише напередодні – через понад два місяці після виборів.