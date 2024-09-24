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Новий глава МВС Франції пообіцяв жорсткіші заходи щодо міграції

Новини — Вівторок, 24 вересня 2024, 16:39 — Олег Павлюк

Новий міністр внутрішніх справ Франції Брюно Ретайо пообіцяв запровадити жорсткі міграційні та безпекові заходи, зокрема для обмеження кількості шукачів притулку в країні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Reuters.

У перших інтерв’ю після призначення Ретайо пообіцяв протягом декількох тижнів оприлюднити нові заходи у сфері стримування міграції.

"Моя мета – покласти край нелегальному в'їзду і збільшити кількість виїздів, особливо для нелегальних іммігрантів, тому що ніхто не повинен залишатися у Франції, якщо він вдерся до неї", – заявив глава французького МВС.

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Він допустив, що може використати міністерські укази для втілення своїх пропозицій, якщо їх не схвалить парламент, оскільки міністр "має значні регуляторні повноваження".

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Ретайо також підтримав рішення сусідньої Німеччини запровадити тимчасові перевірки на всіх зовнішніх кордонах та запропонував Франції створити альянс із "великими європейськими країнами, які хочуть посилити і вже посилили свій законодавчий арсенал" у сфері міграції.

Він пояснив, що деякі імміграційні закони ЄС "повністю застаріли" та "більше не відповідають загрозам сьогодення".

Тема міграції відігравала важливу роль на дострокових виборах до нижньої палати парламенту Франції – Національної асамблеї – наприкінці червня та на початку липня. З-поміж партій найбільше голосів зібрало ультраправе "Національне об’єднання", яке виступало на антиімміграційній платформі.

Новий французький уряд на чолі з прем’єр-міністром Мішелем Барньє, до якого входить Ретайо, розпочав роботу лише напередодні – через понад два місяці після виборів.

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Франція міграційна криза
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