У Франції через понад 2 місяці після виборів представили новий уряд

У суботу Франція представила новий уряд, який має на меті знайти баланс між правими і центристами на тлі спроб вийти з глухого політичного кута після позачергових виборів у липні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Після 2 з половиною місяців політичної невизначеності після несподіваного рішення президента Емманюеля Макрона оголосити дострокові вибори, прем’єр Мішель Барньє сформував кабінет міністрів, який, як він сподівається, знайде міжпартійну підтримку у фрагментованому парламенті.

У його команді небагато політичних важковаговиків, але серед них – один з лідерів консервативної партії колишнього президента Ніколя Саркозі Бруно Рітейло, який домовився про омріяне міністерство внутрішніх справ як ціну за підтримку в парламенті.

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Однак, демонструючи крихкість уряду, престижну посаду міністра фінансів отримав маловідомий 33-річний Антуан Арман з партії Макрона.

Перед новим міністром фінансів, а також новим міністром з питань бюджету Лораном Сен-Мартеном стоятиме складне завдання – підготувати бюджетний законопроєкт до січня, в той час як Франція намагається стримати дефіцит бюджету, що зростає по спіралі.

"Ми повинні скоротити державні витрати і зробити їх більш ефективними. Якби рішення полягало в підвищенні податків, Франція вже давно була б найбільшою наддержавою світу", – сказав Арман в інтерв'ю газеті Journal du Dimanche, опублікованому в суботу.

Але, незважаючи на входження 10 політиків з консервативної партії Барньє "Республіканці" (LR) до кабінету міністрів, Макрон зберіг низку міністрів з попереднього уряду на ключових посадах. Лише один лівий політик приєднався до кабінету міністрів – Дідьє Міго на посаді міністра юстиції.

Жан-Ноель Барро, міністр з питань Європи у попередньому уряді, був підвищений до посади міністра закордонних справ.

Себастьєн Лекорню залишиться на посаді міністра оборони.

По всій Франції в суботу, 21 вересня, організували близько п'ятдесяти демонстрацій проти "заперечення демократії" через призначення президентом Емманюелем Макроном прем’єр-міністра Мішеля Барньє.

Раніше президент закликав усі політичні сили підтримати формування нового уряду на чолі з прем’єр-міністром Барньє.

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