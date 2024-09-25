За что критикуют новое правительство Франции и чем оно хорошо для Украины

С первого дня работы нового правительства Франции во главе с Мишелем Барнье ему грозит вотум недоверия.

И это не единственная проблема, которая стоит перед новым правительством. Гораздо важнее то, что оно стало командой, в которую вошли политики с очень разными взглядами.

И им будет чрезвычайно сложно достичь компромиссов.

А вдобавок новое правительство будет испытывать очень мощное внешнее влияние – как от президента Эмманюэля Макрона, так и от партии Марин Ле Пен "Национальное объединение", в руках которой – ключ к вотуму недоверия правительственной команде.

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О том, сможет ли при таких условиях новое правительство Франции работать эффективно и чего от него стоит ждать Украине, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Правый разворот: что обещает изменить новое правительство Франции и чего от него ждать Украине. Далее – краткое ее изложение.

Новоназначенный глава правительства Франции Мишель Барнье планировал объявить полный состав своего правительства еще в пятницу 20 сентября.

Однако неожиданно от торжественного объявления пришлось отказываться.

Причина – конфликт вокруг кандидатов в министры, которые должны были быть назначены по квоте "Республиканцев".

Впрочем, его удалось уладить и не без помощи президента Эмманюэля Макрона.

Среди прочего, чтобы успокоить критиков нового правительства, премьеру предложили публично пообещать, что "основные законы", касающиеся "социального прогресса" будут "полностью сохранены" его правительством.

Мишель Барнье был вынужден дать такое обещание.

И это открыло путь к окончательному утверждению его правительства.

Что касается усиления контроля за миграцией, то здесь новый глава правительства поручает "делать практические вещи, такие, которые делают все наши соседи, чтобы контролировать и ограничивать иммиграцию, которая становится невыносимой".

А новый министр внутренних дел Брюно Ретайо в ответ обещает "восстановить порядок", но предупреждает: "все не произойдет по мановению волшебной палочки", ведь "подъем назад будет крутым".

Уже сейчас обозреватели прогнозируют, что такой стиль нового министра способен лишь "подлить масла" в протестные настроения.

Не имея возможности заменить Ретайо на более умеренную фигуру, у Макрона решили создать ему своеобразный противовес. На эту роль избран бывший депутат-социалист (кстати, единственный левый политик в нынешнем правительстве) Дидье Миго – он стал министром юстиции.

Но сам факт назначения на эту должность политика со взглядами, часто противоположными взглядам нового главы МВД, свидетельствует, что противостояние между министерствами внутренних дел и юстиции обещает стать ключевой точкой напряжения в новом правительстве.

Нынешний формат правительства нельзя отнести к классическим примерам "сожительства" – так во Франции называют ситуацию, когда президент и премьер являются представителями партий-соперниц.

Несмотря на то, что основное внимание СМИ было приковано к новым министрам, избранным по квоте "Республиканцев", подавляющее большинство правительства было все же назначено от пропрезидентских сил.

Среди прочих, по квоте президента были назначены министры обороны и иностранных дел.

Что важно для Украины, министр обороны Себастьян Лекорню стал одним из немногих членов предыдущего правительства, сохранивших свои должности.

А новым министром иностранных дел был назначен Жан-Ноэль Барро, который, по оценкам украинских экспертов, на посту министра по делам Европы занимал вполне проукраинскую позицию.

Бывший президент Франсуа Олланд характеризует нынешнее правительство как "хрупкое".

Теперь Мишель Барнье должен доказать свою способность управлять таким непростым правительством.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Правый разворот: что обещает изменить новое правительство Франции и чего от него ждать Украине.