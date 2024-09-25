НАТО планує масштабне транспортування поранених військових на випадок війни з Росією

НАТО планує координацію транспортування великої кількості поранених військових подалі від лінії фронту в разі потенційної війни з Росією, ймовірно, за допомогою спецпотягів.

Про це в інтерв'ю агентству Reuters розповів генерал-лейтенант Александр Золлфранк, голова командування логістики НАТО, пише "Європейська правда".

Майбутній сценарій медичної евакуації в умовах потенційної війни з РФ відрізнятиметься від досвіду союзників в Афганістані та Іраку, сказав Золлфранк.

У конфлікті з Росією західні військові, швидше за все, зіткнуться з набагато більшою зоною бойових дій, більшою кількістю поранених і принаймні тимчасовою відсутністю переваги в повітрі поблизу лінії фронту, сказав німецький генерал.

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"Виклик буде полягати в тому, щоб швидко забезпечити якісну медичну допомогу, в гіршому випадку, великій кількості поранених", – сказав Золлфранк. Він не уточнив, на яку кількість поранених може розраховувати НАТО.

У разі виникнення конфлікту з Росією поранених солдатів потрібно буде транспортувати на більшу відстань. Російська протиповітряна оборона і літаки загрожуватимуть рейсам медичної евакуації так, як це не могли зробити повстанці в Афганістані чи Іраку, що, ймовірно, створить потребу в госпітальних потягах.

"З міркувань планування необхідно розглянути всі варіанти доставки великої кількості поранених до медичних установ, включаючи потяги, але, можливо, і автобуси", – відзначив Золлфранк.

Ще однією перешкодою, яку необхідно подолати, є відмінності у медичному законодавстві між країнами. Вирішенням цієї проблеми міг би стати "військово-медичний Шенген", подібний до Шенгенської зони, яка дозволяє вільне пересування в межах більшої частини Європейського Союзу.

Планування медичної евакуації є частиною набагато ширшого прагнення НАТО переглянути і посилити свою здатність захищатися від можливого російського нападу.

Раніше голова Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен висловив переконання, що "вікно можливостей" НАТО для підготовки до можливого протистояння з Росією зменшилось до двох-трьох років.

На думку польського президента Анджея Дуди, Росія може незабаром мати такий військовий потенціал, що зможе напасти на НАТО вже у 2026-27 роках.