НАТО планирует масштабную транспортировку раненых военных на случай войны с Россией

НАТО планирует координацию транспортировки большого количества раненых военных подальше от линии фронта в случае потенциальной войны с Россией, вероятно, с помощью спецпоездов.

Об этом в интервью агентству Reuters рассказал генерал-лейтенант Александр Золлфранк, глава командования логистики НАТО, пишет "Европейская правда".

Будущий сценарий медицинской эвакуации в условиях потенциальной войны с РФ будет отличаться от опыта союзников в Афганистане и Ираке, сказал Золлфранк.

В конфликте с Россией западные военные, скорее всего, столкнутся с гораздо большей зоной боевых действий, большим количеством раненых и по крайней мере временным отсутствием преимущества в воздухе вблизи линии фронта, сказал немецкий генерал.

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"Вызов будет заключаться в том, чтобы быстро обеспечить качественную медицинскую помощь, в худшем случае, большому количеству раненых", – сказал Золлфранк. Он не уточнил, на какое количество раненых может рассчитывать НАТО.

В случае возникновения конфликта с Россией раненых солдат нужно будет транспортировать на большее расстояние. Российская противовоздушная оборона и самолеты будут угрожать рейсам медицинской эвакуации так, как это не могли сделать повстанцы в Афганистане или Ираке, что, вероятно, создаст потребность в госпитальных поездах.

"Из соображений планирования необходимо рассмотреть все варианты доставки большого количества раненых в медицинские учреждения, включая поезда, но, возможно, и автобусы", – отметил Золлфранк.

Еще одним препятствием, которое необходимо преодолеть, являются различия в медицинском законодательстве между странами. Решением этой проблемы мог бы стать "военно-медицинский Шенген", подобный Шенгенской зоне, которая позволяет свободное передвижение в пределах большей части Европейского Союза.

Планирование медицинской эвакуации является частью гораздо более широкого стремления НАТО пересмотреть и усилить свою способность защищаться от возможного российского нападения.

Ранее глава Вооруженных сил Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен выразил убеждение, что "окно возможностей" НАТО для подготовки к возможному противостоянию с Россией уменьшилось до двух-трех лет.

По мнению польского президента Анджея Дуды, Россия может вскоре иметь такой военный потенциал, что сможет напасть на НАТО уже в 2026-27 годах.