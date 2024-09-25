Родині президента Румунії доведеться повернути державі 260 тисяч євро через програний позов

У Румунії суд ухвалив остаточне рішення у справі щодо власності родини президента Клауса Йоганніса у місті Сибіу – нерухомість визнали такою, що належить державі, а Йоганніси повинні будуть повернути 260 тисяч євро, отримані з оренди.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Digi24.

Вищий касаційний суд ухвалив остаточне рішення у справі, що тягнеться з 2016 року, щодо успадкування нерухомості – у двох будівлях в центрі міста Сибіу – частка у яких належала дружині Йоганнеса Кармен спільно з її свекрухою та подругою родини Родікою Баштеа.

Зазначена нерухомість мала складну історію зміни власників, що й стало причиною судових процесів. На одному з етапів, після смерті бездітної власниці, вона перейшла у власність держави. Потім її знову викупили у приватну власність орендарі, а далі угоду купівлі-продажу скасували у суді – за позовом родича давнішої власниці. Останні покупці також не здалися та почали оскаржувати його право на успадкування.

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Позов подала згадана подруга родини, вимагаючи від суду скасувати рішення про те, що законним спадкоємцем будівлі є держава, та програла у всіх інстанціях.

На одному з етапів судової тяганини суд скасував угоду купівлі-продажу щодо частини будівлі між Баштеа як продавцем і Йоганнісами як покупцями.

Родині Йоганнісів доведеться повернути доходи від оренди, отримані за роки судової тяганини, у розмірі 260 тисяч євро.

Нагадаємо, експрем’єрка Фінляндії Санна Марін після скандалу повернула кошти за сніданки родини у прем’єрській резиденції після скандалу.

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