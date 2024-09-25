Родині президента Румунії доведеться повернути державі 260 тисяч євро через програний позов
У Румунії суд ухвалив остаточне рішення у справі щодо власності родини президента Клауса Йоганніса у місті Сибіу – нерухомість визнали такою, що належить державі, а Йоганніси повинні будуть повернути 260 тисяч євро, отримані з оренди.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Digi24.
Вищий касаційний суд ухвалив остаточне рішення у справі, що тягнеться з 2016 року, щодо успадкування нерухомості – у двох будівлях в центрі міста Сибіу – частка у яких належала дружині Йоганнеса Кармен спільно з її свекрухою та подругою родини Родікою Баштеа.
Зазначена нерухомість мала складну історію зміни власників, що й стало причиною судових процесів. На одному з етапів, після смерті бездітної власниці, вона перейшла у власність держави. Потім її знову викупили у приватну власність орендарі, а далі угоду купівлі-продажу скасували у суді – за позовом родича давнішої власниці. Останні покупці також не здалися та почали оскаржувати його право на успадкування.
Позов подала згадана подруга родини, вимагаючи від суду скасувати рішення про те, що законним спадкоємцем будівлі є держава, та програла у всіх інстанціях.
На одному з етапів судової тяганини суд скасував угоду купівлі-продажу щодо частини будівлі між Баштеа як продавцем і Йоганнісами як покупцями.
Родині Йоганнісів доведеться повернути доходи від оренди, отримані за роки судової тяганини, у розмірі 260 тисяч євро.
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