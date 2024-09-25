Семье президента Румынии придется вернуть государству 260 тысяч евро из-за проигранного иска

В Румынии суд принял окончательное решение по делу о собственности семьи президента Клауса Йоханниса в городе Сибиу – недвижимость признали принадлежащей государству, а Йоханнисы должны будут вернуть 260 тысяч евро, полученные из аренды.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Digi24.

Высший кассационный суд принял окончательное решение по делу, которое тянется с 2016 года, по наследованию недвижимости – в двух зданиях в центре города Сибиу – доля в которых принадлежала жене Йоханнеса Кармен совместно с ее свекровью и подругой семьи Родикой Баштеа.

Указанная недвижимость имела сложную историю смены собственников, что и стало причиной судебных процессов. На одном из этапов, после смерти бездетной владелицы, она перешла в собственность государства. Затем ее снова выкупили в частную собственность арендаторы, а дальше сделку купли-продажи отменили в суде – по иску родственника давней владелицы. Последние покупатели также не сдались и начали оспаривать его право на наследование.

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Иск подала упомянутая подруга семьи Баштеа, требуя от суда отменить решение о том, что законным наследником здания является государство, и проиграла во всех инстанциях.

На одном из этапов судебной тяжбы суд отменил сделку купли-продажи по части здания между Баштеа как продавцом и Йоганнисами как покупателями.

Семье Йоханнисов придется вернуть доходы от аренды, полученные за годы судебной тяжбы, в размере 260 тысяч евро.

Напомним, экс-премьер Финляндии Санна Марин после скандала вернула средства за завтраки семьи в премьерской резиденции после скандала.

А главе МИД Эстонии грозит штраф за задержку с финансовым отчетом о продаже доли собственности в компании.