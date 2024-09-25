Азербайджан продовжив "ковідне" закриття сухопутних кордонів

Уряд Азербайджану вчергове продовжив закриття сухопутного кордону країни, зокрема з Грузією, до 2025 року "через пандемію коронавірусу".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Грузия".

Прем’єр Азербайджану Алі Асадов підписав розпорядження про те, що сухопутні кордони залишаться закритими до 06:00 1 січня 2025 року. Офіційна причина не змінилася – рішення аргументували пандемією коронавірусу.

Президент країни Ільхам Алієв днями заявив, що закриття сухопутного кордону "врятувало країну від великих катастроф", не уточнюючи, що має на увазі.

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Нещодавно перед цим етнічні азербайджанці у Грузії вчергове підписали петицію-звернення до Алієва щодо відкриття кордонів.

У ній вони пояснювали, що сухопутні кордони Азербайджану закриті вже роками – з березня 2020 року, а дозволити собі авіаквитки для того, щоб побачитися з рідними, можуть далеко не всі.

В уряді Грузії нарікають, що через обмежене сполучення з Азербайджаном втратили понад 1,5 млн туристів і їхня кількість досі не повернулася на доковідний рівень.

В Іспанії у 2023 році іноземний туризм побив рекорд останнього допандемійного року.