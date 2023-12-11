Азербайджан продовжив закриття сухопутних кордонів через пандемію COVID-19

В Азербайджані вкотре продовжили карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу, а відтак і закриття кордонів – цього разу до 2 квітня 2024 року.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів Азербайджану, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Сухопутні кордони країни залишаються закритими з весни 2020-го. Баку заявляє, що зберігатиме карантинний режим, запроваджений через пандемію коронавірусу, "стільки, скільки це буде необхідно".

В'їзд у країну можливий тільки повітряним транспортом. Водночас іноземці та особи без громадянства можуть покинути республіку суходолом.

У серпні етнічні азербайджанці, які проживають у Грузії, звернулися до президента Азербайджану Ільхама Алієва з проханням відкрити сухопутні кордони.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше згадала про проблему в контексті відновлення прямого авіасполучення між Грузією і Росією. Щоправда, претензії Зурабішвілі були адресовані грузинському уряду.

За словами президентки, якщо керівна партія "Грузинська мрія" так дбає про можливість пересування грузинів, які мешкають у Росії, то нехай вона подумає і про грузинів, які живуть в Азербайджані, яким "доводиться проробляти довгий шлях до Баку і летіти звідти літаком, що перевищує можливості більшості з них".

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про скасування глобальної надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я у зв'язку з пандемією COVID-19 5 травня цього року.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв у минулий четвер призначив дострокові президентські вибори на 7 лютого.

У вересні Азербайджан відновив контроль над Нагірним Карабахом внаслідок одноденної воєнної операції. Після неї з регіону виїхали понад 100 тисяч етнічних вірмен, практично все його населення.