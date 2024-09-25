Азербайджан продолжил "ковидное" закрытие сухопутных границ

Правительство Азербайджана в очередной раз продлило закрытие сухопутной границы страны, в частности с Грузией, до 2025 года из-за пандемии коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия".

Премьер Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение о том, что сухопутные границы останутся закрытыми до 06:00 1 января 2025 года. Официальная причина не изменилась – решение аргументировали пандемией коронавируса.

Президент страны Ильхам Алиев на днях заявил, что закрытие сухопутной границы "спасло страну от больших катастроф", не уточняя, что имеет в виду.

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Недавно перед этим этнические азербайджанцы в Грузии в очередной раз подписали петицию-обращение к Алиеву об открытии границ.

В ней они объясняли, что сухопутные границы Азербайджана закрыты уже годами – с марта 2020 года, а позволить себе авиабилеты для того, чтобы увидеться с родными, могут далеко не все.

В правительстве Грузии жалуются, что из-за ограниченного сообщения с Азербайджаном потеряли более 1,5 млн туристов и их количество до сих пор не вернулось на доковидный уровень.

В Испании в 2023 году иностранный туризм побил рекорд последнего допандемийного года.