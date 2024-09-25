Трамп: Зеленський робить брудні маленькі випади в мій бік

Кандидат у президенти США Дональд Трамп звинуватив президента Володимира Зеленського у "брудних випадах" у його бік.

Про це Трамп сказав під час передвиборчого заходу у Північній Кароліні, повідомляє "Європейська правда".

Трамп присвятив Україні значну частину своєї промови, у якій, зокрема, поскаржився на Володимира Зеленського.

"Президент України перебуває в нашій країні. Він робить брудні маленькі випади в бік вашого улюбленого президента, мене", – сказав Трамп, не уточнивши, що має на увазі.

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Він звинуватив президента Джо Байдена та свою опонентку на виборах Камалу Гарріс у тому, що вони виділяють мільярди доларів Зеленському, який "відмовляється" іти на "угоду".



"І ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовляється укладати угоду – Зеленському", – сказав Дональд Трамп.

Президент Володимир Зеленський планував під час візиту до США представити свій "план перемоги" Трампу. Втім, за даними ЗМІ, жодної зустрічі у Трампа не заплановано.

Трамп заявив у понеділок, що Зеленський хоче, щоб демократи перемогли на виборах у США у 2024 році.

На вихідних Зеленський відвідав збройовий завод у Пенсильванії разом із губернатором штату Джошем Шапіро, союзником Гарріс, що обурило деяких соратників Трампа, враховуючи, що візит відбувся у передвиборчій боротьбі.

Американці східноєвропейського походження – в тому числі американці українського та польського походження – стали затребуваним виборчим блоком для обох кампаній, особливо в Пенсильванії, де проживає значна кількість польського та українського населення.

Зеленський, як і раніше, планує зустрітися із чинним президентом США Джо Байденом і кандидаткою у президенти США від Демократичної партії Камалою Гарріс у Вашингтоні.