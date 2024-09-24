Трамп заявив, що Зеленський підтримує перемогу Гарріс

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив у понеділок, що президент України Володимир Зеленський хоче, щоб демократи перемогли на виборах у США у 2024 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Заява республіканського кандидата в президенти під час передвиборчої кампанії контрастує з позицією деяких його союзників, які стверджують, що Україна вітатиме повернення Трампа, оскільки лише він, за їхніми словами, має достатню кмітливість, щоб домовитися з главою Кремля Владіміром Путіним про припинення війни Росії проти України.

"Я думаю, що Зеленський – найкращий продавець в історії. Кожного разу, коли він приїжджає в країну, він йде з 60 мільярдами доларів", – сказав Трамп на мітингу в західній Пенсильванії. "Він так сильно хоче, щоб вони (демократи – Ред.) виграли ці вибори, але я зроблю інакше – я буду працювати над досягненням миру", – зазначив Трамп.

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Команди Зеленського та Гарріс не відреагували на ці заяви Трампа негайно, а сам він не надав жодних подробиць свого мирного плану, окрім того, що повторив, що зателефонує Путіну та Зеленському і закликатиме їх досягти угоди, якщо він виграє вибори 5 листопада.

Зеленський, який перебуває в США для участі в 79-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, заявив у понеділок, що рішучі дії Сполучених Штатів зараз можуть прискорити закінчення війни Росії проти України в наступному році.

Минулого тижня Трамп заявив, що "ймовірно" зустрінеться із Зеленським під час його перебування в країні, але, за словами людей, близьких до колишнього президента і які спілкувалися з Reuters, зустріч ще не призначена.

На вихідних Зеленський відвідав збройовий завод у Пенсильванії разом із губернатором штату Джошем Шапіро, союзником Гарріс, що обурило деяких соратників Трампа, враховуючи, що візит відбувся у передвиборчій боротьбі.

Американці східноєвропейського походження – в тому числі американці українського та польського походження – стали затребуваним виборчим блоком для обох кампаній, особливо в Пенсильванії, де проживає значна кількість польського та українського населення.

Трамп послідовно називав американську допомогу Україні марною тратою грошей і відмовлявся говорити, що він бажає Україні перемоги. Хоча Трамп і Зеленський розмовляли телефоном в липні, вони не спілкувалися особисто з часів президентства Трампа у 2017-2021 роках.

Зеленський раніше заявляв, що не може передбачити, що робитиме Трамп, якщо переможе на виборах у листопаді, але сподівається, що республіканець збереже військову підтримку України з боку США.

У липневому інтерв'ю BBC Зеленський сказав, що робота з Трампом буде "важкою роботою, але ми працьовиті люди".

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський вважає, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп насправді не знає, як зупинити війну в Україні.

Як відомо, Трамп неодноразово заявляв, що знає, як завершити війну в Україні. На дебатах із віцепрезиденткою Камалою Гарріс ухилився від відповіді, чи хоче він перемоги України у війні, повторюючи лише, що "хоче припинити війну", та стверджуючи, що реальні людські втрати у ній нібито сягають мільйонів.

Гарріс своєю чергою заявила, що якби останні роки президентом був він, а не Джо Байден, це стало б катастрофою для України та Східної Європи.

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