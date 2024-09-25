ЗМІ: У Трампа не заплановані зустрічі із Зеленським під час його візиту до США

Кандидат на посаду президента США від республіканців Дональд Трамп не зустрічатиметься цього тижня з президентом Володимиром Зеленським, який перебуває з візитом у США.

Про це повідомило Associated Press із посиланням на неназваного посадовця із передвиборчої кампанії Трампа, передає "Європейська правда".

Співрозмовник журналістів зазначив, що жодної зустрічі не заплановано.

Водночас агентство зазначає, що Зеленський, як і раніше, планує зустрітися із чинним президентом США Джо Байденом і кандидаткою у президенти США від Демократичної партії Камалою Гарріс у Вашингтоні.

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Як відомо, раніше речник президента Сергій Никифоров заявляв, що під час візиту до США Зеленський планує ознайомити зі своїм "планом перемоги" чинного президента Джо Байдена і кандидатів Камалу Гарріс та Дональда Трампа.

24 вересня повідомлялося, що Трамп заявив, що Америка "застрягла" у війні в Україні, й тільки його перемога дозволить їй "вийти" звідти.