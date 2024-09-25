Дуда: Польща повинна враховувати можливість ядерної небезпеки в Україні

Польща повинна враховувати небезпеку нападу Росії на атомні електростанції в Україні.

Про це заявив у середу президент Анджей Дуда, його цитує агентство PAP, пише "Європейська правда".

Раніше в середу на Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський заявив, що Росія планує атаки на українські атомні електростанції.

Президент Дуда нагадав, що Росія досі атакувала Запорізьку атомну електростанцію та залишки Чорнобильської АЕС. Він додав, що "на щастя, ядерної катастрофи не сталося".

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"Ця небезпека нападу на решту електростанцій – чи то Рівненську, чи то Хмельницьку – є, і з нею треба рахуватися. Якщо будуть атаки, потрібно буде негайно втрутитися в цю справу, викликати експертів…", – підкреслив Дуда.

Президент України Володимир Зеленський заявив на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку в середу, що Україна ніколи не прийме угоду про припинення вогню з Росією, нав'язану їй ззовні.

Зеленський також закликав міжнародну спільноту тиснути на Росію і стримати її від обстрілів, що створять загрозу для української ядерної енергетики.

Президент Словаччини закликав підвищити пильність через загрозу ядерного інциденту в Україні.