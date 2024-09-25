Зеленський в ООН закликав стримати РФ від атак, що створять загрозу атомній енергетиці

Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на засіданні Генасамблеї ООН закликав міжнародну спільноту тиснути на Росію і стримати її від обстрілів, що створять загрозу для української ядерної енергетики.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зеленський почав промову з нагадування, як на початку повномасштабної війни був шокований доповіддю про те, що російські танки стріляють по Запорізькій АЕС, яка відтоді залишається під окупацією і там постійно зберігається загроза якогось інциденту.

Він розповів, що нещодавно отримав тривожну інформацію від розвідки про те, що Росія готує удари по українських АЕС та їхній інфраструктурі з метою від’єднати станції від енергомережі.

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За словами Зеленського, при плануванні атак РФ використовує супутники третіх країн.

"Росія отримує зображення та детальну інформацію про інфраструктуру наших АЕС. Чим це загрожує? Будь-який удар ракетами чи безпілотниками, будь-який серйозний інцидент в енергосистемі може призвести до ядерної катастрофи", – наголосив Зеленський.

Він продовжив, що Росія має розуміти наслідки своїх дій, і це залежить у тому числі від того, чи буде міжнародна спільнота тиснути на Москву.

Зеленський нагадав, що ядерна безпека є одним з пунктів української "формули миру", та що саме Україна як ніхто інший зацікавлена у якнайшвидшому завершенні війни. Він також підкреслив, що деякі наслідки війни в Україні неможливо стримати лініями кордонів на карті.

"Дим від пожеж у містах, де йдуть бойові дії, може досягати інших країн. А якщо, боронь боже, Росія спричинить ядерну аварію на одній з наших АЕС, радіації буде байдуже до державних кордонів", – наголосив Володимир Зеленський.

Перед цим в інтерв'ю американським ЗМІ Володимир Зеленський заявив, що вважає війну з Росією "ближчою до кінця", ніж багато хто вважає.

Також повідомляли, що у Зеленського буде дві зустрічі з Байденом у США.