Дуда: Польша должна учитывать возможность ядерной опасности в Украине

Польша должна учитывать опасность нападения России на атомные электростанции в Украине.

Об этом заявил в среду президент Анджей Дуда, его цитирует агентство PAP, пишет "Европейская правда".

Ранее в среду на Генассамблее ООН президент Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует атаки на украинские атомные электростанции.

Президент Дуда напомнил, что Россия до сих пор атаковала Запорожскую атомную электростанцию и остатки Чернобыльской АЭС. Он добавил, что "к счастью, ядерной катастрофы не произошло".

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"Эта опасность нападения на остальные электростанции – то ли Ровенскую, то ли Хмельницкую – есть, и с ней надо считаться. Если будут атаки, нужно будет немедленно вмешаться в это дело, вызвать экспертов...", – подчеркнул Дуда.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в среду, что Украина никогда не примет соглашение о прекращении огня с Россией, навязанное ей извне.

Зеленский также призвал международное сообщество давить на Россию и сдержать ее от обстрелов, которые создадут угрозу для украинской ядерной энергетики.

Президент Словакии призвал повысить бдительность из-за угрозы ядерного инцидента в Украине.