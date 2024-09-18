В МЗС РФ обурені кількістю дільниць в Росії для виборів Молдови, Кишинів відповів

У Міністерстві закордонних справ Росії обурилися радикальним зменшенням кількості виборчих дільниць, які Молдова відкриє в РФ для голосування своїх громадян на президентських виборах; у ЦВК відреагували заявою, що це внутрішні справи Молдови.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова обурилася тим, що Молдова на президентських вибрах 2024 року відкриє для голосування своїх громадян на території Росії лише п’ять виборчих дільниць.

"Це не можна оцінювати інакше як прояв страху і невпевненості керівного режиму у своїй перемозі у разі гри на рівних з опозицією, а також продовження курсу на усунення електорату тих кандидатів, які виступають проти розриву зв’язків з нашою країною", – заявила Захарова.

Реклама:

Вона назвала наведені Молдовою безпекові причини "відверто надуманим приводом".

"Ніяких проблем із забезпеченням безпеки ніколи не було і немає", – заявила Захарова.

На її слова відреагував заступник голови ЦВК Павел Постіке, наголосивши, що це питання внутрішньої політики Молдови і Москва не має диктувати, де і скільки дільниць має відкрити Молдова.

Він пояснив рішення ЦВК про скорочення кількості дільниць зниженням явки молдовських виборців у Росії більш як на 50%, а також безпекові загрози.

"Скорочення кількості виборчих дільниць – непопулярний захід, але він чітко відповідає закону і заснований передусім на турботі конституційної влади про особисту безпеку виборців та співробітників виборчих дільниць", – додав Постіке.

Президентські вибори в Молдові відбудуться 20 жовтня, одночасно з ними проведуть референдум щодо ставлення громадян до вступу у ЄС.

Читайте і дивіться також, як Росія пустила військовий бюджет на зміну влади у Молдові.