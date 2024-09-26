Перед выборами в Молдове заблокировали еще семь пророссийских сайтов

В Молдове перед президентскими выборами было заблокировано еще семь сайтов, среди которых шесть российских пропагандистских и один молдавский.

Об этом сообщило deschide.md, передает "Европейская правда".

Как отметило издание, такие действия проводились по запросу Службы информации и безопасности (СИБ).

В целом речь идет о шести российских пропагандистских порталах, среди которых, в частности, сайт Независимой газеты, РИА Новости, РИА Новости Крым, Новости Крыма, а также сайт так называемого "правительства" Крыма.

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Также был заблокирован один антиевропейский пропагандистский портал в Молдове Nu Acum.

Президентские выборы в Молдове состоятся 20 октября, одновременно с ними проведут референдум об отношении граждан к вступлению в ЕС.

В Министерстве иностранных дел России недавно возмутились радикальным уменьшением количества избирательных участков, которые Молдова откроет в РФ для голосования своих граждан на президентских выборах.

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