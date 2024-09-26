Заявки Албанії і Північної Македонії на вступ ЄС розділять, вступ Скоп'є – у підвішеному стані

Шлях Албанії до ЄС буде відокремлений від шляху Північної Македонії, а перші блоки переговорів будуть офіційно відкриті 15 жовтня.

Як пише "Європейська правда", про рішення послів ЄС з цього приводу речник постійного представництва Болгарії в ЄС повідомив Euractiv.

Шлях двох західнобалканських країн до членства в ЄС був пов'язаний з початком переговорів, офіційно розпочатих влітку 2022 року. Однак через суперечки між Скоп'є та Болгарією фактичне відкриття розділів затримується без кінця, що безпосередньо впливає на прогрес Тирани.

Прем'єр-міністр Еді Рама неодноразово висловлював своє невдоволення цими затримками.

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Але тепер, наступний крок Албанія має зробити в середині жовтня в рамках міжурядової конференції та відкриття "Кластеру 1 – Основи".

Цей кластер складається з кількох розділів – "Закупівлі", "Статистика", "Судова система та основні права", "Юстиція, свобода і безпека" та "Фінансовий контроль".

Це хороша новина для Албанії, яка намагається виконати вимоги для просування на шляху до ЄС, але це невдача для Північної Македонії, яка вкотре не змогла зробити рішучий крок до вступу в ЄС.

Після багатьох років розчарувань Болгарія і Північна Македонія домовилися під час головування Франції в ЄС у липні 2022 року внести зміни до своєї конституції і включити болгарську меншину поряд з іншими меншинами, які зараз згадуються як "турецький народ, народ волохів, сербський народ, ромський народ, боснійський народ та інші".

Це дозволило б Софії зняти своє вето, а переговори в Скоп'є просунулися б уперед. Однак угода не була реалізована через брак політичної волі і консенсусу в Північній Македонії, а це означає, що обидві країни побачили, що їхній процес вступу до ЄС застопорився.

Після перемоги націоналістичної партії VMRO-DPMNE на виборах у травні минулого року новий уряд дав зрозуміти, що хоче переглянути так званий "французький компроміс".

Як і очікувалося, ЄС відкинув цю позицію і попередив, що наступним кроком буде відокремлення Північної Македонії від Албанії і надання можливості Тирані просунутися вперед.

Після зустрічі з головою Європейської ради і робочого обіду з президенткою Європейської комісії тиждень тому у Брюсселі прем'єр Північної Македонії Християн Міцкоський заявив, що він донесе до свого народу розчарування з приводу блокування шляху до вступу країни в ЄС.

Болгарія заблокувала початок переговорів про вступ Північної Македонії до ЄС у 2020 році, наполягаючи на тому, щоб та визнала, що македонська ідентичність і мова мають болгарське походження, що є образливою вимогою для більшості жителів Північної Македонії.