Прем'єр Північної Македонії розчарований "принизливими" вимогами щодо вступу до ЄС

Після зустрічі з головою Європейської ради і робочого обіду з президенткою Європейської комісії у четвер у Брюсселі прем'єр Північної Македонії Християн Міцкоський заявив, що він донесе до свого народу розчарування з приводу блокування шляху до вступу країни в ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Balkan Insight.

"Два з половиною десятиліття, відколи ми розпочали цей інтеграційний процес, відколи ми підписали Угоду про асоціацію та стабілізацію, ми є жертвами двосторонніх проблем, двостороннього гальмування процесу вступу", – сказав прем'єр журналістам після зустрічей, які він відвідав разом з іншими західнобалканськими лідерами.

"Ми були принижені на цьому шляху. Я нагадаю, що в ім'я європейських цінностей ми кілька разів змінювали наш прапор, банкноти, конституцію [і] назву [країни]. Я ще раз підкреслив, що ми більше не можемо приймати ультиматуми", – додав він.

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Міцкоський, який став прем'єр-міністром у червні, їздив до Брюсселя на зустрічі, присвячені, головним чином, Європейському плану зростання для Західних Балкан.

Але вступ його країни до ЄС ризикує застрягти в осяжному майбутньому через двосторонню суперечку з Болгарією, яка є членом ЄС.

Раніше цього місяця комісар ЄС з питань розширення Олівер Варгеї, який залишає свою посаду, заявив, що метою є проведення нових міжурядових конференцій у жовтні з Албанією, Сербією і, "можливо", Північною Македонією.

Але для того, щоб переговори про вступ до ЄС просунулися і з Північною Македонією, вона повинна внести зміни до своєї конституційної преамбули і назвати болгар одним з народів-засновників держави.

Новий правий уряд, очолюваний Міцкоським, натякнув, що не має наміру йти на цей крок, якщо не отримає більш сприятливих умов.

"Ми зосереджені на тому, щоб пропонувати рішення, і якщо дійсно є бажання [в ЄС бачити Північну Македонію майбутнім членом], то є і спосіб", – сказав прем'єр у Брюсселі.

Болгарія заблокувала початок переговорів про вступ Північної Македонії до ЄС у 2020 році, наполягаючи на тому, щоб та визнала, що македонська ідентичність і мова мають болгарське походження, що є образливою вимогою для більшості жителів Північної Македонії.

Північна Македонія разом із сусідньою Албанією розпочала переговори про членство в ЄС у 2022 році. Вона є кандидатом на вступ з 2005 року.