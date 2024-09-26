Путь Албании в ЕС будет отделен от пути Северной Македонии, а первые блоки переговоров будут официально открыты 15 октября.

Как пишет "Европейская правда", о решении послов ЕС по этому поводу представитель постоянного представительства Болгарии в ЕС сообщил Euractiv.

Путь двух западнобалканских стран к членству в ЕС был связан с началом переговоров, официально открытых летом 2022 года. Однако из-за споров между Скопье и Болгарией фактическое открытие разделов задерживается без конца, что напрямую влияет на прогресс Тираны.

Премьер-министр Эди Рама неоднократно выражал свое недовольство этими задержками.

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Но теперь следующий шаг Албания должна сделать в середине октября в рамках межправительственной конференции и открытия "Кластера 1 – Основы".

Этот кластер состоит из нескольких разделов – "Закупки", "Статистика", "Судебная система и основные права", "Юстиция, свобода и безопасность" и "Финансовый контроль".

Это хорошая новость для Албании, которая пытается выполнить требования для продвижения на пути в ЕС, но это неудача для Северной Македонии, которая в очередной раз не смогла сделать решительный шаг к вступлению в ЕС.

После многих лет разочарований Болгария и Северная Македония договорились во время председательства Франции в ЕС в июле 2022 года внести изменения в свою конституцию и включить болгарское меньшинство наряду с другими меньшинствами, которые сейчас упоминаются как "турецкий народ, народ валахов, сербский народ, ромский народ, боснийский народ и другие".

Это позволило бы Софии снять свое вето, а переговоры в Скопье продвинулись бы вперед. Однако соглашение не было реализовано из-за отсутствия политической воли и консенсуса в Северной Македонии, а это означает, что обе страны увидели, что их процесс вступления в ЕС застопорился.

После победы националистической партии VMRO-DPMNE на выборах в мае прошлого года новое правительство дало понять, что хочет пересмотреть так называемый "французский компромисс".

Как и ожидалось, ЕС отверг эту позицию и предупредил, что следующим шагом будет отделение Северной Македонии от Албании и предоставление возможности Тиране продвинуться вперед.

После встречи с председателем Европейского совета и рабочего обеда с президентом Европейской комиссии неделю назад в Брюсселе премьер Северной Македонии Христиан Мицкоский заявил, что он донесет до своего народа разочарование по поводу блокирования пути к вступлению страны в ЕС.

Болгария заблокировала начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС в 2020 году, настаивая на том, чтобы та признала, что македонская идентичность и язык имеют болгарское происхождение, что является оскорбительным требованием для большинства жителей Северной Македонии.