Віцепрем’єр Північної Македонії назвав болгар "нецивілізованими", Софія обурена

Міністерство закордонних справ Болгарії та представники різних парламентських фракцій висловили обурення заявами віцепрем'єр-міністра Північної Македонії Александара Ніколоскі, який назвав болгар "нецивілізованими" і категорично заперечив наявність у двох країн спільної історії.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації БНР.

Заява Ніколоскі пролунала під час обговорення іншого інциденту напередодні, коли на спільному фото президентів Болгарії Румена Радева і Північної Македонії Гордани Сіляновської під час візиту останньої до Софії був відсутній македонський прапор.

За словами північномакедонського віцепрем’єра, які цитує портал Слободен печат, Болгарія виявилась "поганим господарем", а ситуація показує, що "приймаюча сторона не цивілізована".

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"Більш жалюгідні, ніж вони, тільки ті прислужники в нашій країні, які підписали, що македонський і болгарський народи мають спільну історію, якої у нас немає. Ті, хто погодився своїми підписами, що македонська мова є діалектом болгарської і що ми ніколи не увійдемо до Європейського Союзу, якщо не визнаємо, що ми болгари і маємо болгарське коріння", – додав він.

Болгарське МЗС заявило, що у зв'язку з останніми образливими заявами в бік Болгарії та болгарського народу "ми категорично відмовляємося від подібного неєвропейського і несумісного з хорошими манерами тону".

"Наших партнерів поінформовано про нічим не спровоковані провокації, спрямовані зокрема на руйнування діалогу. Ми вкотре наголошуємо на ключовому значенні розвитку добросусідських відносин для європейського майбутнього Республіки Північна Македонія", – заявили в міністерстві.

Зі схожими заявами виступили й болгарські політики з усього політичного спектра. Приміром, голова партії "Рух за права і свободи" Делян Пеєвський закликав Північну Македонію перепросити перед Болгарією і болгарами, а болгарську владу – відкликати посла зі Скоп’є.

А в Болгарській соціалістичній партії наполягають, щоб МЗС Болгарії викликав північномакедонського посла для пояснень, а реакція Болгарії повинна бути "надзвичайно гострою".

Напружені відносини між двома країнами загострилися після того, як Болгарія наклала вето на подальші переговори про вступ Північної Македонії до ЄС. Дипломатичний конфлікт через відсутність прапора вважається симптомом більш глибокої напруженості, оскільки обидві країни намагаються вирішити давні проблеми.

Північна Македонія разом із сусідньою Албанією розпочала переговори про членство в ЄС у 2022 році і є кандидатом на вступ з 2005 року.

Серед інших необхідних критеріїв членства, країна повинна змінити свою конституцію, щоб визнати етнічну болгарську меншину. Це дуже суперечливе питання для Північної Македонії, яка вже змінила свою назву, аби зняти грецьке вето заради вступу в НАТО.