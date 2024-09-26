Пісторіус: Німеччина готова стати головною опорою стримування агресії РФ в Європі

Німеччина готова стати головною опорою стримування агресії Росії в Європі та планує розгорнути в Литві повноцінну бригаду до 2027 року.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час виступу у Вільнюсі, який цитує N-TV, передає "Європейська правда".

Пісторіус підтвердив плани Німеччини розгорнути в Литві повноцінну бригаду до 2027 року. Зокрема, солдатів почнуть направляти вже цього року.

Він акцентував, що Німеччина усвідомлює свою відповідальність як "центрального логістичного вузла в Європі, що гарантує, що війська можуть швидко переміщатися з Атлантики на східний фланг у разі потреби".

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Очільник німецького оборонного відомства наголосив, що для Росії Україна – тільки початок.

"Росія намагається підірвати нашу єдність, Європейського Союзу і НАТО, гібридними методами. Справжній ворог Путіна – наш вільний і незалежний, демократичний спосіб життя", – заявив голова відомства.

Міністр додав, що у 2014 році, після вторгнення Росії у Крим, інші країни "замість того, щоб відреагувати на цей дзвінок, натиснули кнопку "відкласти сигнал тривоги".

Як відомо, у вересні Литва та Німеччина підписали угоду, що фіналізує усі деталі розміщення німецької бригади у Литві.

Нагадаємо, у квітні до Литви прибула "передова група" з близько 20 німецьких військових для подальших приготувань. Ще 120 мають прибути на початку жовтня.

Розгортання німецької бригади почали обговорювати після російського повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року, Німеччина оголосила про конкретні зобов’язання щодо цього в червні минулого року.

Міжнародний батальйон НАТО під керівництвом Німеччини, розгорнутий у Литві в 2017 році, також буде інтегрований до складу бригади. Зробити це планують у 2026 році.

За оцінками ЗМІ, розміщення у Литві німецької бригади може коштувати близько 11 млрд євро.

Підвищена увага до "литовської" бригади пов’язана з тим, що це перший в історії підрозділ Бундесверу, який буде постійно дислокуватися за кордоном.