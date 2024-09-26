Писториус: Германия готова стать главной опорой сдерживания агрессии РФ в Европе

Германия готова стать главной опорой сдерживания агрессии России в Европе и планирует развернуть в Литве полноценную бригаду до 2027 года.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время выступления в Вильнюсе, которое цитирует N-TV, передает "Европейская правда".

Писториус подтвердил планы Германии развернуть в Литве полноценную бригаду до 2027 года. В частности, солдат начнут направлять уже в этом году.

Он акцентировал, что Германия осознает свою ответственность как "центрального логистического узла в Европе, что гарантирует, что войска могут быстро перемещаться с Атлантики на восточный фланг в случае необходимости".

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Писториус акцентировал, что для России Украина – только начало.

"Россия пытается подорвать наше единство, Европейского Союза и НАТО, гибридными методами. Настоящий враг Путина – наш свободный и независимый, демократический образ жизни", – заявил глава ведомства.

Министр добавил, что в 2014-м году, после вторжения России в Крым, другие страны "вместо того чтобы отреагировать на этот звонок, нажали кнопку "отложить сигнал тревоги".

Как известно, в сентябре Литва и Германия подписали соглашение, которое финализирует все детали размещения немецкой бригады в Литве.

Напомним, в апреле в Литву прибыла "передовая группа" из двух десятков немецких военных для дальнейших приготовлений. Еще 120 должны прибыть в начале октября.

Развертывание немецкой бригады начали обсуждать после российского полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, Германия объявила о конкретных обязательствах по этому поводу в июне прошлого года.

Международный батальон НАТО под руководством Германии, развернутый в Литве в 2017 году, также будет интегрирован в состав бригады. Сделать это планируют в 2026 году.

По оценкам СМИ, размещение в Литве немецкой бригады может стоить около 11 млрд евро.

Повышенное внимание к "литовской" бригаде связано с тем, что это первое в истории подразделение Бундесвера, которое будет постоянно дислоцироваться за рубежом.