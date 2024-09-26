Глава МЗС Польщі скоротив візит до США через термінову зустріч уряду

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський скоротив візит до Сполучених Штатів через термінове засідання уряду щодо ситуації з повенями.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

Сікорський, зокрема, скасував запланований на п'ятницю та суботу візит до Мічигану. Там він мав зустрітися з польською громадою та відвідати штаб-квартиру компанії, яка виробляє танки Abrams.

Як підтвердила речниця посольства Польщі у Вашингтоні Катажина Рибка-Іванська, причиною скорочення візиту міністра до США є термінове засідання Ради міністрів, яке стосуватиметься бюджету в контексті паводкової ситуації.

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Згідно з початковими планами, Сікорський мав зустрітися з представниками польської громади в передмісті Детройта в Мічигані, одному з найважливіших штатів для результатів президентських виборів. Міністр заявив, що мав намір заохотити американців польського походження голосувати за кандидатів, які підтримують НАТО.

Він також планував відвідати штаб-квартиру General Dynamics Land Systems, виробника танків Abrams.

Нагадаємо, раніше республіканці у Конгресі США ініціювали розслідування щодо візиту президента Володимира Зеленського до Пенсильванії на завод із виробництва боєприпасів.

Голова Наглядового комітету Палати представників Джеймс Комер заявив, що комітет прагне визначити, чи намагалася адміністрація Байдена-Гарріс використати Зеленського для сприяння президентській кампанії віцепрезидентки Гарріс.

А спікер Палати представників США Майк Джонсон оприлюднив у середу лист на адресу президента Зеленського з ультимативними вимогами через візит українського президента на завод у Пенсильванії.

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