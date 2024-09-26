Глава МИД Польши сократил визит в США из-за срочной встречи правительства

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сократил визит в Соединенные Штаты из-за срочного заседания правительства по ситуации с наводнениями.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

Сикорский, в частности, отменил запланированный на пятницу и субботу визит в Мичиган. Там он должен был встретиться с польской общиной и посетить штаб-квартиру компании, которая производит танки Abrams.

Как подтвердила пресс-секретарь посольства Польши в Вашингтоне Катажина Рыбка-Иванская, причиной сокращения визита министра в США является срочное заседание Совета министров, которое будет касаться бюджета в контексте паводковой ситуации.

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Согласно первоначальным планам, Сикорский должен был встретиться с представителями польской общины в пригороде Детройта в Мичигане, одном из важнейших штатов для результатов президентских выборов. Министр заявил, что намеревался поощрить американцев польского происхождения голосовать за кандидатов, которые поддерживают НАТО.

Он также планировал посетить штаб-квартиру General Dynamics Land Systems, производителя танков Abrams.

Напомним, ранее республиканцы в Конгрессе США инициировали расследование относительно визита президента Владимира Зеленского в Пенсильванию на завод по производству боеприпасов.

Председатель Надзорного комитета Палаты представителей Джеймс Комер заявил, что комитет стремится определить, пыталась ли администрация Байдена-Харрис использовать Зеленского для содействия президентской кампании вице-президента Харрис.

А спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обнародовал в среду письмо в адрес президента Зеленского с ультимативными требованиями из-за визита украинского президента на завод в Пенсильвании.

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